Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cerrar el rebote, entre las tareas que mejor ha hecho el Covirán en lo que va de Liga. J. Alberch
Arranque de temporada

Los claroscuros del Covirán tras dos jornadas

El rebote es la mejor faceta de un equipo que sufre en las asistencias y en su ansiado maná del tiro desde la línea de tres

Jose Manuel Puertas

Granada

Martes, 14 de octubre 2025, 00:09

Comenta

En los dos encuentros disputados por el Covirán hasta el momento en la Liga Endesa, al equipo granadino le ha costado mucho parecerse de forma ... consistente –lo ha hecho con cuentagotas frente a Joventut y Baxi Manresa– a lo que quiere ser esta temporada, con esa hoja de ruta marcada por el alto ritmo de juego y el gran volumen en el tiro de tres. Este es un hecho que no escapa por ahora a los ojos de sus aficionados y que, efectivamente, queda rubricado por lo que señalan los números. Sin embargo, sí hay aspectos en los que el trabajo rojinegro está siendo, como mínimo, notable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una trifulca en la feria de Íllora acaba con dos detenidos y varios policías locales heridos
  2. 2 Vuelve la lluvia a Granada y Andalucía con el cambio de tiempo: ¿cuándo regresa?
  3. 3 La boda más patriota en Granada en la Hispanidad: «Sonó el himno de España y repartimos banderas»
  4. 4

    El Granada no acudirá al mercado libre de delanteros por la lesión de Bouldini
  5. 5 Granada se vuelca con Elenita y Samuel, dos grandes causas que necesitan todo el apoyo
  6. 6 Un establecimiento de un pueblo de Granada sigue conservando el mosto en tinajas de barro
  7. 7 La empresa hueteña que soluciona el embalaje para la industria
  8. 8

    Loulendo, atacante del filial, todavía no tiene la documentación para jugar
  9. 9

    La gran cooperativa del cherry innova con el salmorejo y las hamburguesas veganas
  10. 10

    La clínica dental del Ratoncito Pérez impulsa la donación de sonrisas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los claroscuros del Covirán tras dos jornadas

Los claroscuros del Covirán tras dos jornadas