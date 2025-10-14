Los claroscuros del Covirán tras dos jornadas

En los dos encuentros disputados por el Covirán hasta el momento en la Liga Endesa, al equipo granadino le ha costado mucho parecerse de forma ... consistente –lo ha hecho con cuentagotas frente a Joventut y Baxi Manresa– a lo que quiere ser esta temporada, con esa hoja de ruta marcada por el alto ritmo de juego y el gran volumen en el tiro de tres. Este es un hecho que no escapa por ahora a los ojos de sus aficionados y que, efectivamente, queda rubricado por lo que señalan los números. Sin embargo, sí hay aspectos en los que el trabajo rojinegro está siendo, como mínimo, notable.

El primer dato que describe por ahora al Covirán hay que buscarlo en el ritmo de juego. Y confirma que, efectivamente, a los de Díaz les está costando jugar a lo que desean. Cierto es que el rojinegro es el 8º equipo que más posesiones realiza de la Liga Endesa –con 90'1 de media–, pero también que, ciñiéndose al número de ataques, es el 15º, con apenas 73'6. Cabe inferir de ahí que al Covirán le está costando correr como le gustaría pero también subyace un buen dato, que es el de su potencial reboteador.

No en vano, el de Díaz es el equipo que más rebotes totales ha cogido hasta el momento en toda la competición, con 45 de media: 28'5 defensivos (tercero) y 16'5 ofensivos (primero). De ahí que su número de posesiones sea considerablemente mejor que el de ataques, toda que vez que muchos de sus ataques han terminado con rebote ofensivo. Viendo el porcentaje total de rebotes, el dato que más usan los cuerpos técnicos a nivel ACB, el Covirán es el 5º mejor equipo de la Liga –se hace con un 51'8% de los rebotes que pelea–, siendo también 8º en rechaces en su aro propio –se lleva el 70'99%– y el 5º mejor en el contrario, pues captura un 34'86% de rebotes ofensivos.

Pero claro, en esta línea de claroscuros rojinegros, hay otra clave que no se ha de escapar: si el Covirán coge muchos rebotes ofensivos también está siendo porque no está teniendo buenos porcentajes de cara al aro rival. En concreto, de momento es el que equipo de toda la competición que anota menos triples, apenas 5 por partido, siendo el 14º en porcentaje con un 23'3%. Desde luego, cifras muy alejadas de ese maná que busca Ramón Díaz y que se sitúa en torno al 40% de efectividad desde el perímetro. Mientras, en tiros de dos, el rojinegro es el tercer peor equipo en porcentaje de la Liga (44'6%), superando solo al Morabanc Andorra y el Bàsquet Girona, otros dos conjuntos que de momento no saben lo que es ganar. Y ojo, en tiros libres, el equipo granadino es el penúltimo con un pobre 64'6% que urge mejorar cuanto antes.

Dificultad

Los datos van así reflejando la dificultad que está teniendo el Covirán para mover el balón como le gustaría y superar los férreos marcajes a los que está siendo sometido un Matt Thomas que, de momento, no está cómodo sobre la cancha. La pobre generación exterior se traduce también en el peor dato de asistencias de toda la competición, con apenas 11 por partido aunque, eso sí, el registro de pérdidas es bastante aceptable: 13 de media, siendo el 10º de la Liga, dato que firmaría cualquier equipo de la zona baja de la tabla.

Con estos números en la mano, en el Covirán ya saben por dónde afanarse para la mejora a partir del domingo (18 horas) frente al Baskonia. Correr y jugar con ritmo es el anhelo, pero queda trabajo que hacer. Un último dato: el cuadro de Ramón Díaz solo promedia 4 puntos de contraataque por duelo (antepenúltimo). Llama mucho la atención el registro del Breogán, que no ha metido ni un punto de contra aún. En todos lados cuecen habas.