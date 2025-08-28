Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jorge Zamora es el benjamín en la preparación del Covirán. Ariel C. Rojas
Pretemporada

La cantera echa una mano

Los entrenamientos del Covirán disponen de efectivos extras del filial como Álvaro Fernández, Osi Cerdá, Luca Medal y Jorge Zamora

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:52

El Covirán cuenta con diez de los trece jugadores de su plantilla. Jovan Kljajic está ausente debido a su problema muscular en la rodilla izquierda, ... mientras que Elias Valtonen y Beqa Burjanadze compiten con sus selecciones, la de Finlandia y Georgia, respectivamente, en el Eurobasket. El resto, por tanto diez jugadores, tratan de obtener la forma física necesaria y el entendimiento táctico antes del primer ensayo de pretemporada, que será el 5 de septiembre contra el UCAM Murcia, a puerta cerrada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El folleto de las fiestas de Chauchina genera polémica entre los vecinos
  2. 2

    El Granada prioriza el fichaje de Vencedor para la medular
  3. 3 King África cancela su concierto en un pueblo de Granada por problemas de salud
  4. 4

    El Granada y el Deportivo tratan un intercambio de cesiones entre Stoichkov y Bouldini
  5. 5

    «Pagarás por lo que le hiciste a la chica de Motril»
  6. 6 Maracena llevará a los tribunales al Ayuntamiento de Granada por la zona de bajas emisiones
  7. 7 El fruto del Amazonas que arrasa en Granada: «Es muy saludable y tiene un sabor único»
  8. 8

    Emperatriz Eugenia abre parcialmente al tráfico la semana que viene
  9. 9

    Hospitalizan a Robert Moreno con una crisis hipertensiva en pleno partido
  10. 10 El antiguo monaguillo de un pueblo de Granada pronunciará el pregón de la Virgen de Gracia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La cantera echa una mano

La cantera echa una mano