La cantera echa una mano

El Covirán cuenta con diez de los trece jugadores de su plantilla. Jovan Kljajic está ausente debido a su problema muscular en la rodilla izquierda, ... mientras que Elias Valtonen y Beqa Burjanadze compiten con sus selecciones, la de Finlandia y Georgia, respectivamente, en el Eurobasket. El resto, por tanto diez jugadores, tratan de obtener la forma física necesaria y el entendimiento táctico antes del primer ensayo de pretemporada, que será el 5 de septiembre contra el UCAM Murcia, a puerta cerrada.

El hijo de Paco Mena

Ramón Díaz y el resto de su cuerpo técnico cuenta, asimismo, en la sesiones, con la ayuda de varios jugadores del filial, que participará en la novedosa Liga U22, bajo la dirección de Samu Gómez, junto a Andrea Pecile y Daniel Moyano.

Se trata de pívot y alero que ya militaron en las filas del equipo nazarí la pasada temporada, aunque jugaran al tiempo en el vinculado CB La Zubia: Osi Cerdá y Luca Medal.

Así como el alta de Álvaro Fernández, hijo del exbase del Oximesa Puleva Paco Mena, hoy entrenador del equipo masculino del GmasB en Nacional, chico que se curtió en el Unicaja.

Estos jugarán en el Stellantis & You Granada, aunque se ejercitan con los 'mayores', al igual que el canterano Jorge Zamora, que formó parte del Panadería Salvador en el Campeonato de España cadete.