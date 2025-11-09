Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ramón Díaz, en la banda del Palacio de los Deportes. José Miguel Baldomero
«Ha cambiado la energía y la actitud», asegura Ramón Díaz

El entrenador del Covirán cree que la clave del triunfo estuvo en el «sacrificio defensivo»

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:39

El entrenador del Covirán estaba emocionado. Ramón Díaz apuntó que «ha cambiado la energía y la actitud, el reparto de minutos fue el mismo, pero ... nos exigimos más a nosotros mismos, no les dejamos hacer un partido cómodo, para reducir el ritmo, con distintas defensas que les hicieran pensar y bajar las posesiones, así no lo ven tan fácil si no les entra el tiro. Estamos contentos, este equipo posee algo, no va a bajar los brazos nunca, necesitábamos la victoria y sabía que la recompensa al trabajo iba a llegar. Cuando anotas, todo funciona mejor, pero hemos ganado por el trabajo en defensa, por el sacrificio, ahí dimos un paso de gigante, era la clave y Lluís (Costa) es un gran generador».

