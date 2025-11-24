El calendario se suaviza para el Covirán

Como un gran soplo de aire fresco llega para el Covirán el primer paréntesis de la temporada en la Liga Endesa. Se trata de la ... ventana FIBA de clasificación para el próximo Mundial, en la que participará el base del equipo nazarí Lluís Costa, convocado por el nuevo seleccionador nacional Chus Mateo, para los dos encuentros iniciales del equipo nacional en su grupo.

España se medirá el jueves a Dinamarca y el domingo a Georgia, en un duelo que significará un nuevo encontronazo entre jugadores del Covirán a nivel internacional, al militar Beqa Burjanadze en las filas georgianas, como pasó durante el Eurobasket del verano, en el que se vio las caras con el alero finlandés Elias Valtonen en la eliminatoria de cuartos de final, y después de haberse convertidos ambos conjuntos en grandes sorpresas, que dejaron fuera de combate a Serbia y Francia.

El calendario se suaviza a partir de ahora mucho para los granadinos, que con balance de 1/7 han tenido que lidiar con los representantes españoles de la Euroliga como Real Madrid, Valencia y Baskonia, más un reforzado Joventut con Ricky Rubio.

Al pasar la semana de encuentros internacionales, la competición volverá con nueve jornadas hasta el final de la primera vuelta, que decide los equipos que juegan la Copa del Rey.

En este tiempo, el Covirán empezará a recibir en el Palacio a adversarios más asequibles, al menos en la teoría. Esto hace que pueda pensar en ganar un máximo de cinco partidos, dado que los otros cuatro serán lejos de Granada y contra rivales potentes de la zona alta como son el Barça, Unicaja y los dos canarios, Tenerife y Gran Canaria.

Está claro que buscará sorpresas pero encaja más el superar a Zaragoza, Andorra, Murcia, Burgos y Bilbao. Debería sacar al menos cuatro de esos cinco partidos, si no, todos ellos, para acabar la primera vuelta con seis o cinco triunfos y así pensar en la permanencia con normalidad.

El nuevo ciclo para terminar 2025 se iniciará frente al Casademont Zaragoza, que marca la franja de la salvación precisamente. Luego tocará el Morabanc Andorra en el Principado, otro oponente directo, con Rubén Guerrero en sus filas. Y sin respiro, el desplazamiento al Gran Canaria Arena.

La visita del UCAM Murcia no será fácil, pero la pasada campaña se rozó el éxito las dos veces con el cuadro de Sito Alonso. Peor será la salida, y en martes, a La Laguna Tenerife, ahí se despedirá 2025, para dar paso a la llegada del San Pablo Burgos al Palacio, esa cita sí está marcada en rojo, ya el 3 de enero de 2026.

El Covirán tendrá más tarde dos duras salidas consecutivas, al Palau (Barça) y Martín Carpena (Unicaja), los días 11 y 18 de enero, por lo que deberá batir al Surne Bilbao el 21 en casa si no quiere quedarse abajo en la clasificación. La segunda vuelta, curiosamente, podría lanzarle porque recibe al Río Breogán seguido, en el pabellón del Zaidín.

El calendario es extraño porque dispuso al Lleida y Breogán seguidos fuera, y va a repetir con dos viajes consecutivos dos veces más: Andorra y Gran Canaria, más Barcelona y Unicaja. En cambio, en casa se las ve del tirón con Real Madrid y Zaragoza ahora, más luego Bilbao y Breogán. Un desbarajuste.

Pisar el acelerador

Ramón Díaz, el entrenador del Covirán, tiene claro que «viene un parón que nos sirve para coger aire y tenemos que seguir pisando el acelerador. Si somos capaces de jugar los 40 minutos sólidos en defensa, creo que somos capaces de competirle a cualquier equipo». Y abundó en que «seguimos trabajando, tenemos muchas bajas por las selecciones, pero el resto de jugadores harán trabajo normal, algunos de ellos se centrarán en el tema físico, y otros en tareas de recuperación».

El técnico nazarí expresó que «estoy contento con el crecimiento del equipo. En los últimos tres partidos hemos estado bastante sólidos, salvo el bache de cinco minutos que pasamos en el partido contra el Girona».

Sergio Scariolo, ahora entrenador del Real Madrid, valoró el esfuerzo y la labor desarrollada por el Covirán. El triunfo le pareció caro, a alto precio, porque «es importante, nunca es fácil ganar fuera de casa y menos tras haber jugado con menos de 48 horas entre una cita y otra».

Además, elogió al equipo granadino por mostrarse «competitivo, bien organizado y con potencial ofensivo. Hubo un momento de descontrol en el tercer cuarto, pero volvimos a recuperar la frialdad».