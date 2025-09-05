Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Representantes de la Caja Rural y del Fundación CB Granada tras la firma de su convenio. FCBG
Caja Rural Granada renueva su alianza con el Fundación CB Granada en ACB

Los aficionados podrán disfrutar de un 10% de descuento en entradas o material deportivo con la tarjeta oficial Fundación CB de Caja Rural Granada

Ideal

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:36

Caja Rural Granada mantiene su firme compromiso con el baloncesto en una temporada apasionante con la permanencia del Fundación CB Granada en la Liga ACB. La entidad financiera renovó su acuerdo de patrocinio con el club, que incluye tanto el apoyo al primer equipo, como a las escuelas y canteras, en su objetivo de impulsar el deporte a todos los niveles.

El director general de Caja Rural Granada, Jerónimo Luque y el presidente del club, Oscar Fernández-Arenas, mantuvieron un encuentro en los servicios centrales, para rubricar este convenio que también incluye condiciones ventajosas para la afición, como la posibilidad de financiar el abono mediante una tarjeta de crédito de Caja Rural Granada, o descuentos del 10% en entradas y merchandising e inscripción en las canteras con la tarjeta de débito oficial del club.

En su intervención, Jerónimo Luque deseó todos los éxitos al primer equipo en su cuarta temporada en la Liga ACB, destacando que se trata de «un sueño que Granada disfrute en cada encuentro». Tras recordar que la entidad ha estado al lado del club desde su fundación en 2012, expresó su confianza en que «vivamos una temporada apasionante, en la que el equipo consolide su permanencia en lo más alto del baloncesto nacional». Finalmente, reafirmó el compromiso con el club y sus valores: «Desde Caja Rural Granada seguiremos poniendo con orgullo nuestra espiga a un club referente, que representa tantos valores que compartimos, como el trabajo en equipo, la honestidad, la perseverancia o la cooperación».

Óscar Fernández-Arenas afirmó que «para nosotros mantener esta alianza con Caja Rural es una alegría y una satisfacción enorme. Compartimos una serie de valores y objetivos que consideramos imprescindibles».

