LEB Oro Buscando un nuevo destino de Plata para Germán Martínez Germán Martínez (d) ataca el aro del Real Murcia. / Fermín Rodríguez Morón y Villarrobledo emergen como las dos principales opciones para el futuro del canterano, que el curso pasado jugó cedido en Plasencia JOSÉ MANUEL PUERTAS Granada Martes, 16 julio 2019, 01:44

Entre los temas a resolver por el Covirán durante este periodo estival se encuentra decidir el futuro del canterano Germán Martínez. El base-escolta granadino tiene contrato con la entidad nazarí hasta junio de 2021 tras renovar por tres temporadas el pasado verano, pero en principio no tiene sitio para Pablo Pin en la primera plantilla rojinegra. Por ello, la idea es volver a cederlo a un equipo de LEB Plata donde pueda seguir creciendo como jugador, tal y como ocurrió la pasada campaña, cuando militó en el Extremadura Plasencia.

Martínez, que durante estas semanas entrena en Granada tras terminar sus exámenes en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, cuenta, según puede confirmar IDEAL, con al menos dos propuestas firmes para conseguir su cesión de cara al próximo ejercicio en Plata. El primer equipo y más interesado en hacerse con sus servicios es el Morón sevillano, mientras que en las últimas fechas ha surgido con fuerza la vía manchega del Vilarrobledo, que el año pasado se quedó muy cerca de lograr el ascenso a Oro. Otra posibilidad a valorar, dada la cercanía a Granada, podría ser la del CB Marbella que este curso debutará en la tercera categoría nacional, pero los de la Costa del Sol no han movido ficha, por lo que la puja por hacerse con los servicios de Martínez se centra de momento entre Morón y Villarrobledo.

La decisión final será consensuada entre el jugador, su agente y el propio Covirán, en las figuras de Pablo Pin y Óscar Fernández. Martínez acaba de vivir su primera experiencia fuera de Granada, no pudiendo evitar el descenso a EBA del Plasencia, en el que promedió 5 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en casi 18 minutos por encuentro. Tras un curso no del todo satisfactorio en tierras extremeñas, la elección del nuevo destino del jugador de 21 años se está tomando con calma por parte del club. Se pretende hilar fino y encontrar un equipo donde pueda disponer de un buen número de minutos y un rol lo más relevante posible. También está influyendo el cierre de la propia plantilla del Covirán, pues no se ha querido avanzar demasiado en la cesión hasta no decidir el futuro de Alo Marín.

Así, de haber llegado un alero puntero que hubiera dejado sin sitio al gaditano en la plantilla, cerrar la misma con Martínez habría sido una opción, aunque no la preferida para ninguna de las partes, que ansían asegurar minutos al canterano. Sin embargo, las últimas novedades y la más que probable renovación de Marín, adelantada este domingo por IDEAL, hacen que definitivamente haya llegado el momento de buscar equipo a un Germán Martínez cuyo crecimiento en Plata, si no hay novedad, pasará el próximo curso por Morón o Villarrobledo.