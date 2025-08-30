Burjanadze cumple pero Georgia cae ante Italia

Víctor M. Romero Sábado, 30 de agosto 2025, 18:26 Comenta Compartir

El ala-pívot del Covirán Beqa Burjanadze cuajó una buena actuación en el segundo compromiso de su selección, la de Georgia, en la tercera jornada global del Eurobasket que se disputa en Letonia, Finlandia, Polonia y Chipre. El nuevo jugador rojinegro, procedente del Leyma Coruña, con el que bajó a la Primera FEB, salió muy motivado en el grupo de Chipre tras la victoria en el estreno sobre España.

Sin embargo, los georgianos no pudieron con Italia, con la que llegaron con empate en el marcador al descanso, pero se vieron superados esta vez en la segunda parte, al revés que contra el conjunto de Sergio Scariolo, para encajar la primera derrota por un claro 78-62.

No obstante, Burjanadze cumplió sobradamente, con un buen papel, también defensivo como el día del debut, aunque capturara menos de la mitad de rebotes, tres por siete del choque frente a España.

No obstante, el nazarí subió la anotación a siete puntos, con una asistencia, y una aportación mayor y más tiempo en pista que las estrellas del juego interior de Georgia, los también jugadores de la Liga Endesa, Tornike Shengelia, recién fichado por el Barça, y Gio Shermadini, puntal clásico en la zona de La Laguna Tenerife, sin encestar y con tres y cinco rebotes, respectivamente.

Ello con el permiso de Goga Bitadze, el NBA de Orlando Magic, que se fue a los 22 puntos como máximo anotador del encuentro, más cuatro rebotes, en 27 minutos. Beja estuvo en la cancha 23:16 por 21 de Shengelia y solo 8: 22 de Shermadini, por lo que fue el segundo poste en este envite.

