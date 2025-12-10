Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

David García, el hombre del 'scouting' y los datos del Covirán. Pepe Marín

David García · Edición de vídeo y estadísticas

«Lo bueno de Ramón Díaz es que se adaptó a lo que era el Covirán»

El responsable de los datos del club granadino entiende que «la liga es muy larga y da muchas vueltas»

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 19:40

Los datos en el baloncesto mandan. En la sombra, la labor de David García en el Covirán es básica en la edición de vídeo, con ... el 'scouting' y el control de las estadísticas.

