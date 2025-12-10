Los datos en el baloncesto mandan. En la sombra, la labor de David García en el Covirán es básica en la edición de vídeo, con ... el 'scouting' y el control de las estadísticas.

–¿Qué tal? ¿Cómo ve la situación ahora mismo, corren malos vientos... no cree?

–A nivel personal estoy muy bien, pero estamos en un momento de la temporada difícil, eso es cierto. Pero estamos llevándolo bien, trabajando día a día fuerte, que es lo que toca. Y con ganas de seguir a tope, de pensar en el próximo partido y ya está.

–De todas maneras, el equipo está preparado siempre a los estados de supervivencia en la ACB. El club sabe que es su sino.

–Exacto, al final sabemos que somos el Covirán Granada. Sabemos cuál es nuestra realidad en la Liga Endesa. Y siempre estamos preparados para cualquier obstáculo o contratiempo, para lo complicado. Sabemos que al final el deporte es así, que puede pasar una incidencia cuando menos lo esperas, en cualquier momento. Y hay que estar siempre listos, prestos a intentar encontrar soluciones, y ser capaces de dar la mejor respuesta en cada instante. Y eso es lo que intentamos hacer.

–¿La plantilla ahora mismo está en un proceso de profunda reconstrucción?

–Sí, no queda más remedio con lo que nos ha pasado en las últimas semanas. Han tenido que venir jugadores nuevos, tenemos otros lesionados... estamos reconstruyendo la plantilla, el proyecto deportivo, incluso volviendo un poco a empezar de cero, en el sentido de tratar de involucrar a los nuevos dentro del sistema de juego establecido. Y, por tanto, como con una 'minipretemporada', pero, bueno, estamos acostumbrados a reinventarnos, es la ley del deporte.

–¿El trabajo se multiplica por eso, por las lesiones a la vez, jugadores nuevos, algunos más que están por venir?

–Efectivamente, pero lo llevamos con optimismo.

–Ha habido muchos cambios, es la temporada que con más premura varía el Covirán, ¿no?

–Sí, a esta altura de la temporada, todavía pronto, es el año que más cambios hemos tenido. Esto significa que tengamos más trabajo, porque debemos volver a elaborar aspectos que ya habíamos organizado. Y ahora hace falta volver a trabajar conceptos ya aprendidos, mecanismos, para que los jugadores nuevos se adapten al sistema de juego y al equipo lo antes posible. Es lo que toca y lo afrontamos con ganas, con esfuerzo y seguro que sale bien.

–¿Cómo está el cuerpo técnico? ¿Están desanimados? ¿Intentan recuperar a los jugadores, a los que están, y que se aclimaten los recién llegados?

–Sí, nosotros estamos motivados. Sabemos que estamos todavía al inicio de diciembre, que quedan todavía seis meses de competición, que la liga es muy larga, que puede dar muchas vueltas la competición, y nosotros estamos motivados, pensando en el próximo partido, con ganas de ir a Andorra a competir, a dar lo mejor de nosotros, con ganas de que los jugadores también den lo mejor de ellos y la mejor cara posible.

'Scouting' «Tengo la suerte de poder ayudar al 'staff' a preparar a fondo y lo mejor posible los partidos»

–¿Ganar al Morabanc mete al Covirán en la pelea y habrá muchas más oportunidades de enlazar con el resto?

–Así es, si ganamos este partido nos ponemos con dos victorias, a una del grupo amplio que hay con tres o cuatro triunfos, estaríamos otra vez ahí en la lucha muy cerca. Si por lo que sea no lo conseguimos, sabemos que la liga es muy larga, que vamos a tener más opciones, que después vamos a Gran Canaria, que vienen aquí rivales directos, porque de momento en casa no hemos tenido prácticamente adversarios de esos. Sabemos que quedan muchos partidos en los que vamos a tener muchas posibilidades de competir, y que vamos a tener la opción de ganar.

–El Andorra empezó mal, incluso recibió palizas en las primeras jornadas, pero se repuso...

–Así es, reaccionó desde el partido ante Girona con el famoso triple de Rafa Luz desde su campo, lo ganaron y a partir de ahí, sobre todo en casa, es un equipo que se ha hecho fuerte, que está sacando partidos, que ha crecido desde las primeras jornadas y que está mostrando una mejor versión que al inicio del curso. Nosotros creemos que podemos tener opciones allí y esa es la mentalidad con la que vamos.

–Una de sus tareas es el 'scouting', ¿le entusiasma estudiar a los rivales?

–Así es, a mí la parte de análisis de datos y de vídeos es lo que más me gusta, y tengo la suerte de poder hacerlo en un equipo profesional a nivel ACB, que es algo increíble para mí. Hago muchas cosas, pero a lo que más tiempo le dedico es a ello, mi principal tarea es eso, el tema de análisis de datos, tanto del rival como nuestro, de vídeo, igual del contrario como nuestro, y ayudar al resto del 'staff' y a Ramón (Díaz) a poder preparar los partidos de la mejor forma posible.

–Y se sumó al grupo justo con la ACB y el regreso de Arturo Ruiz.

–Así es, yo antes estaba en el Raca, en la Liga Femenina 2, me fichó Pablo Pin el año que el Covirán subió a la ACB, y la verdad es que el salto fue enorme, de nivel, de la Challenge Femenina a la Liga Endesa. Es otro mundo totalmente distinto, más profesional, en 'scouting' y datos, con mucha más riqueza táctica, más medios, muy diferente.

–¿Notó la mano de Ramón Díaz acostumbrado a Pin?

—Existe un método diferente, una idea de juego distinta, el sistema también, así como el método de trabajo. Lo bueno que ha tenido Ramón es que ha traído novedades pero, al tiempo, se ha adaptado a lo que ya había aquí. Muchos de los que estábamos las campañas anteriores seguimos, Arturo, Alberto Puertas, yo..., mantenemos automatismos. Ramón incorporó los suyos, y nosotros nos adaptamos y acoplamos a su filosofía, es recíproco y nos complementamos muy bien.