Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iván Aurrecoechea, objetivo de la mirada de los árbitros en el polémico partido entre el Covirán y el Hiopos Lleida en el Palacio. José Miguel Baldomero

Borrón y cuenta nueva con los árbitros

El Covirán pasa página en relación con las actuaciones de la pasada temporada y sin Pablo Pin la riña ya se olvida

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:13

El Covirán hará de tripas corazón. El club granadino pasa página y se olvida de las actuaciones, bajo su punto de vista más perjudiciales que ... favorables, de la pasada temporada. Es el momento de hacer borrón y cuenta nueva. La directiva que preside Óscar Fernández-Arenas ha tenido momentos de excelente relación con el estamento arbitral que gobierna la competición en la Liga Endesa y, también, en concreto durante el último curso, una fase de graves desavenencias, hasta el punto de cortar el vínculo tan estrecho, oficial y serio que se mantenía desde que la entidad nazarí alcanzara la máxima categoría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mi hermano murió y nos salvó a todos»
  2. 2

    El radar de tramo de la circunvalación de Granada empieza a multar este lunes
  3. 3

    Bouldini cierra su cesión por el Granada este viernes
  4. 4

    Encapuchados vuelven a asaltar a otra pareja en Atarfe y les quitan dinero y móviles
  5. 5

    «Lo limpias que están las calles aquí no lo hemos visto en ninguna otra ciudad»
  6. 6

    Un parque de 12.700 metros cuadrados y nuevos viales abrirán Mondragones a la ciudad
  7. 7 La cafetería especializada en tostadas de novela de un pueblo de Granada
  8. 8 Muere uno de los pilotos que participó en el Festival Aéreo de Motril en un accidente en Polonia
  9. 9 Detienen a un hombre por apuñalar a su compañero de piso y a la víctima por estar en busca y captura
  10. 10 El restaurante perfecto en Granada para todas las generaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Borrón y cuenta nueva con los árbitros

Borrón y cuenta nueva con los árbitros