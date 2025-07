Betis quema sus naves: acuerdo con la Fundación Cajasol, tres renovaciones y cambio de nombre

El Betis Baloncesto anunció un acuerdo con la Fundación Cajasol con el que intenta salvar su delicada situación antes de la Asamblea General de la ... ACB. El club presentó a la entidad bancaria como «un apoyo institucional clave en esta nueva etapa» y el presidente Pedro Fernández aseguró que este apoyo «garantiza la inscripción en la ACB», obviando que el mismo llega con el plazo de inscripción ya superado en más de 24 horas.

Cabe reseñar que Cajasol es una entidad históricamente ligada al baloncesto sevillano, y quefue la propietaria durante muchos años del principal equipo de la ciudad, llamado primero Caja San Fernando y después, precisamente Cajasol.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, pasó por Onda Cero Sevilla, donde admitió la «situación complicada con la ACB» del Betis y que «todavía no está concretada la forma» en que darán apoyo al equipo en su deseo de que este participe en la Liga Endesa. «Estamos poniendo todo de nuestra parte que ocurra, pero otra cosa son los protocolos de la ACB» reconoció, no pudiendo asegurar la inscripción, aunque sí que «por apoyo financiero no habrá problema». Apoyo importante, fuera de plazo.

Además, el club anunció que se llamará Baloncesto Sevilla y que seguirán Benite, Hughes y Jelinek, todos con contrato por dos años firmado el pasado verano. Sigue la partida de póker.