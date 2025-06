El Betis se lleva la 'Final Four' y firma el ascenso a la Liga Endesa

El Real Betis regresará a la próxima Liga Endesa junto al San Pablo Burgos tras imponerse al Flexicar Fuenlabrada (92-97) en el partido decisivo ... de la 'Final Four' por el ascenso, celebrado en la Caja Mágica de Madrid. Los verdiblancos tuvieron que recurrir a una prórroga para retornar a la categoría que perdieron en 2023 en aquel agónico final de curso en el que el Covirán Granada se salvó 'in extemis' a su costa.

El brasileño Vitor Benite, autor de 24 puntos y 6 triples, lideró el triunfo del equipo dirigido por Gonzalo García de Vitoria, y en el que el exrojinegro Alex Renfroe, autor de 8 tantos y 6 asistencias frente al 'Fuenla', ha sido una de las piezas importantes para recuperar la categoría para la ciudad hispalense. En el bando madrileño, el escolta Paul Jorgensen se fue hasta los 26 puntos y el pívot Lotanna Nwogbo a los 18, pero sus esfuerzos resultaron baladíes para el equipo de Toni Ten, que pese a ir casi todo el encuentro a remolque, tuvo el ascenso en la mano a menos de 3 minutos del final (75-71), pero no supo rematarlo y acabó cayendo en un tiempo extra en el que los andaluces rápidamente tomaron la iniciativa.

La 'Final Four' ha resultado ser un evento no apto para cardíacos, después de que el sábado, el Betis sorprendiera al Movistar Estudiantes (82-86) y el Fuenlabrada ganara un partido imposible ante el Palencia (75-73) del granadino Manu Rodríguez, merced a un parcial de 11-0 en los últimos cuatro minutos, en los que el cuadro castellano no anotó un solo punto y tiró por la borda la ventaja que había granjeado a partir del descanso, cuando se mostró muy superior hasta su colapso final. Se cierra así una temporada en la que la Primera FEB ha dado un salto enorme en cuanto al nivel de sus jugadores. A eso se tendrá que enfrentar el Covirán el próximo curso con el objetivo de emular al Betis.