El Betis alardea pero no despeja dudas: «Si no gano la liga, salgo en la tele bañándome en pelotas»

El Betis Baloncesto organizó este jueves un acto, celebrado en la sala Antonio Machado de la Fundación Cajasol de la ciudad hispalense, al objeto de ... presentar las líneas maestras del que pretende que sea su proyecto de regreso a la Liga Endesa.

Durante el mismo, el vehemente presidente del club, Pedro Fernández, volvió a no dejar indiferente a nadie con sus declaraciones. «Pelearos por poner vuestro nombre en el equipo, porque si no gano la liga salgo en la tele bañándome en pelotas», lanzó ante los empresarios congregados –en escasa cantidad, según diversos medios sevillanos–, advirtiendo de la importancia de que el equipo tenga un importante apoyo para el 'naming' del mismo, en el que aparecerá el nombre de la ciudad, tratando así de huir del cisma que, entre los aficionados del baloncesto, ha generado en los últimos años el apoyo de la marca Betis.

Fernández se presentó junto a una empresa que explicó a los asistentes los beneficios fiscales del patrocinio deportivo. Y se mostró optimista, aunque no obvió que la situación dista de estar bajo control. «A mí me gusta ganar en la prórroga, como en la que estoy con la ACB», admitió, con un aviso a navegantes. «El año pasado tuve confianza en apoyos que luego no llegaron. Esta vez el presupuesto tiene que estar garantizado de antemano», cerró. Órdago a la grande con menos de dos semanas de margen.