Beqa Burjanadze llega a Granada y se incorpora para la Copa de Andalucía

Víctor M. Romero Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:31

El ala-pívot Beqa Burjanadze llegó este mismo jueves a Granada para incorporarse cuanto antes a la preparación del Covirán. El internacional georgiano, que fue eliminado con su selección del Eurobasket en los cuartos de final, precisamente frente a la Finlandia de su compañero Elias Valtonen y tras realizar un gran papel, no ha tenido ningún descanso, por lo que viajó desde Letonia directo. Podrá, por tanto, sumarse al entrenamiento previo a la Copa de Andalucía, en la que este sábado el Covirán se enfrentará al Unicaja en Córdoba.

Con Burjanadze, Ramón Díaz ya tiene la plantilla casi al completo, solo a falta de Valtonen, y por tanto con doce jugadores. De hecho, el capitán Pere Tomàs ya volvió a la sesión preparatoria de este jueves, al sentirse mejor de las molestias de espalda que le impidieron participar en el amistoso contra el Cartagena del Palacio de los Deportes.

