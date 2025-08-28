Beqa Burjanadze birla el rebote y el triunfo a España

Víctor M. Romero Jueves, 28 de agosto 2025, 18:15 Comenta Compartir

El nuevo ala-pívot del Covirán Beqa Burjanadze disfrutó de la gran victoria de Georgia sobre España (83-69) en su debut en el Eurobasket. El exjugador del Leyma Coruña contabilizó seis puntos, siete rebotes y una asistencia en 21 minutos.

Cumplió con creces como relevo al 'cuatro' titular Shengelia, sin que la ausencia del azulgrana se notara. Más defensivo que la estrella georgiana, frenó a Santi Aldama desde el inicio, al entrar a pista a los tres minutos y con 7/4. Jugó bastante porque Shengelia apenas entrenó al dejar la preparación por una afección cardiaca.

De hecho, brilló en el rebote aunque fallara al principio un triple y otra de dos, pero regresó a los cinco minutos del segundo cuarto y volvió a dar solidez atrás a su equipo, cuando España remontó 32-33 con una puerta atrás que se tragó el propio Shengelia. Muy rocoso Beqa logró un rebote de ataque y el enceste en pleno estirón de Georgia, con 53-44 y tiempo de Scariolo. Y disputó los cinco últimos minutos del tercer cuarto y los siete definitivos para completar su excelente actuación.

Por otra parte, Elias Valtonen acometerá este viernes su segundo partido del Eurobasket. El alero del Covirán lo hará muy motivado tras la victoria alcanzada en la primera jornada por su selección, la de Finlandia, aunque muy laboriosa y decidida en los últimos minutos, ante la vecina Suecia.

De hecho, Valtonen capturó uno de sus tres rebotes totales de forma clave y en el tramo final del choque, que acabó con 93-90 y un 'partidazo' por parte de Markkanen, la estrella local, que sumó 28 puntos, los mismos que el sueco del Joventut Hakanson.

Finlandia se medirá a Gran Bretaña a partir de las 19.30 horas, después de que los británicos cayeran con claridad frente a Lituania en la primera jornada: 70-94.

