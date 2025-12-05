Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Joaquín Rodríguez hizo unos núemros brillantes con la selección uruguaya. Efe
El rival del Covirán

Bell-Haynes, 'Joaco' y Soriano llegan al Palacio en plena forma

Canadiense, dominicano y uruguayo destacaron con sus selecciones y serán claras amenazas para los granadinos

V. M. R.

V. M. R.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:37

Los jugadores internacionales del Casademont Zaragoza cerraron su participación en la primera 'ventana FIBA' de clasificación para el Mundial 2017, con muy buenas actuaciones individuales. ... Trae Bell-Haynes lideró la victoria de Canadá frente a Bahamas con 17 puntos, 12 de ellos desde la línea de tres, sumando además 5 rebotes y 10 asistencias, para alcanzar los 19 créditos de valoración. El base americano, saliendo desde el banquillo y con 24 minutos en la pista, fue el máximo anotador de Canadá, que con este triunfo se mantiene al frente de su grupo en los clasificatorios para la Copa del Mundo en Catar.

