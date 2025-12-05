Bell-Haynes, 'Joaco' y Soriano llegan al Palacio en plena forma

Los jugadores internacionales del Casademont Zaragoza cerraron su participación en la primera 'ventana FIBA' de clasificación para el Mundial 2017, con muy buenas actuaciones individuales. ... Trae Bell-Haynes lideró la victoria de Canadá frente a Bahamas con 17 puntos, 12 de ellos desde la línea de tres, sumando además 5 rebotes y 10 asistencias, para alcanzar los 19 créditos de valoración. El base americano, saliendo desde el banquillo y con 24 minutos en la pista, fue el máximo anotador de Canadá, que con este triunfo se mantiene al frente de su grupo en los clasificatorios para la Copa del Mundo en Catar.

También brilló Joel Soriano, aunque en este caso la República Dominicana cayó ante México, con dos tiros libres y a tres segundos del final del partido: 88-89. El pívot del Zaragoza fue titular, dispuso de 26 minutos y anotó 12 puntos con 4/6 en tiros de dos y, además, capturó 8 rebotes y dio 2 asistencias, para contabilizar 20 créditos de valoración, solo superados por los 29 de Andrés Feliz. Ambas selecciones acabaron la primera ventana con un balance de 1/1, por detrás de Estados Unidos, que ha ganó sus dos partidos.

Mejor aún resultó el partido de Joaquín Rodríguez en la victoria frente a Panamá (84-82), también resuelta en la última acción del encuentro. El escolta del Casademont fue titular y, en 32 minutos de juego, sumó 29 puntos, a los que añadió 9 rebotes y 4 asistencias para 35 créditos de valoración.

'Joaco' no solo fue el mejor del partido sino que los 35 créditos significaron la tercera mejor marca en los Clasificatorios de las Américas para el Mundial. Sus 17 puntos de la primera mitad mantuvieron a flote a Uruguay en los momentos delicados, cuando Panamá presionaba en el marcador. «Los números personales no me importan mucho, lo importante es ganar, eso me pone contento», dijo.