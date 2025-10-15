El Baskonia se desfonda en París y se asusta con Forrest

Víctor M. Romero Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:58 Comenta Compartir

La doble jornada de Euroliga de esta semana se ve en el Covirán como una oportunidad de que el Baskonia llegue más cansado de lo normal a la tercera jornada de la Liga Endesa. Los granadinos confían en que el esfuerzo de los alaveses en la competición europea les pueda pasar factura en el aspecto físico, de cara a la cita del próximo domingo, a las 18 horas, en el Palacio. El viernes recibirán al Partizán tras el viaje de este miércoles a París.

El Baskonia intentó sorprender al París en su pista, de hecho se colocó a seis puntos, 82-76, a falta de seis minutos para la bocina. Pero el Baskonia se desfondó en el tramo final, para caer derrotado por un rotundo 105-87. Lo peor las molestias de su base Trent Forrest, baja por lesión. El equipo de Vitoria acumula un 0-4 en Europa.