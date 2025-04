Barcelona y Real Madrid se juegan la Euroliga en dos jornadas titánicas

Víctor M. Romero Martes, 1 de abril 2025, 19:56 Comenta Compartir

Real Madrid y Barcelona afrontan las dos últimas jornadas de la Euroliga en buena disposición para no quedar eliminados, porque están a un paso de asegurarse su clasificación para el 'play in', con una victoria más, y gozan de la opción de pelear por ocupar las últimas plazas directas para el 'playoff', siempre que ganen los dos choques que restan.

Aunque no de forma matemática, el Real Madrid será equipo de 'play off', en el 99% de los casos, si gana los dos partidos y el Anadolu Efes pierde uno de ellos. También son escasas pero no imposibles las opciones en las que el conjunto de Chus Mateo puede ir a 'playoffs' con un único triunfo, aunque para esto necesitaría, principalmente, que el Efes no estuviese en un empate múltiple. Las opciones del Real Madrid para alcanzar el 'play in' –lo juegan del séptimo al décimo para las dos últimas plazas de cuartos de final– pasan por sumar una victoria más, o, asimismo, que Partizan y Milán cedan al menos uno de los dos partidos pendientes.

Las posibilidades del Barça para acabar entre los seis primeros de la Euroliga, los que van directos a las eliminatorias, le obligan a alcanzar 20 triunfos y salir favorecido en los empates. Le ayudaría que Mónaco o Panathinaikos cayeran en sus últimas citas. Los azulgranas podría clasificarse hasta con 19 triunfos, pero la probabilidad ahí es bastante remota, por lo que necesitan vencer en las dos jornadas.

En cuanto al 'play in', el Barça lo tiene prácticamente asegurado, y lo conseguirá cuando sume una victoria más, incluso en caso de que Partizan y Armani Milán pierdan uno de los dos duelos que restan a la liga regular. Con 20 triunfos, tendrá casi garantizada una de las posiciones altas del 'play in', séptimo ó octavo, lo que da 'factor cancha'.

El Barcelona se mide este miércoles, fuera, al Fenerbahce (19.45) horas, y el Real Madrid, al París, en casa, mañana (21 h.). Los blancos cierran la liga en la pista del Partizán, el día 10 (20.30 h.) y el Barça, el viernes 11, en casa, contra la Virtus Bolonia, a la misma hora.