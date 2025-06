«El baloncesto debe avanzar sin perder su esencia local»

El dirigente granadino que en su día comandó el baloncesto granadino, José Julián Romero, da su opinión e impresiones sobre la actualidad del deporte de ... la canasta local, la situación que se vivirá en las próximas semanas, así como algunas claves que él considera importantes para la reconstrucción y continuidad del proyecto en las mejores competiciones nacionales.

José Julián Romero cuenta con la gran experiencia de haber ascendido al extinto Club Baloncesto Granada, cuando estuvo a punto de la desaparición y, entoces, con Carlos Marsá al frente, se llegó a plantear hasta la retirada. Empero, logró subir a la ACB en lo que se consideró el 'ascenso milagro' del baloncesto español, con una plantilla modesta y plagada de jugadores locales, de la cantera, y un único extranjero que además estaba nacionalizado español y se lesionó en la fase decisiva.

Aquel equipo dirigido desde el banquillo por Antonio Gómez Nieto, a punto de abandonar por falta de medios y las protestas de Marsá hacia el poco apoyo institucional, según él claro está, realizó la gesta de pasar de la retirada ante el Menorca de Quino Salvo y un joven Sitapha Savané, al delirio de subir en un inolvidable 'playoff', 3-2, con los granadinos Juan Carlos Liñán, Félix Sánchez, los hermanos Mersa, Ernesto Serrano, Dani Romero...

José Julián, en aquel momento inversor que financiaba por detrás de Marsá, tomó las riendas de forma directa y el equipo bajó a la segunda categoría nacional. Pero, en una sola campaña, se repuso y recuperó la élite. Los Ordín, Jesús Fernández, Pecile... guiados por Sergio Valdeolmillos tumbaron al CAI Zaragoza por 3-2 y desde ahí se obtuvo la etapa más longeva en la máxima división, con siete cursos. Después los problemas económicos llevaron a la desaparición y tomó el relevo el actual Covirán, con el símbolo explicativo del ave fénix de su escudo, renacer desde las cenizas.

José Julián revive todo aquello. «Yo no puedo dar ningún consejo a Óscar Fernández-Arenas ni a Pablo Pin porque lo han hecho muy bien, tiene mucho mérito lo conseguido, han sido muchos años de buen baloncesto y me encanta su idea, el haber contado con la gente de casa. Nosotros también lo hicimos mientras se pudo». Romero advierte que ha habido pocos jugadores locales, salvo Germán Martínez, para participar pero que el equipo de casa «es un enorme acierto, gente que siente el club como suyo, no se debe nunca perder esa identidad granadina».

No obstante, el ex directivo plantea también la necesidad de «profesionalizar la entidad». Se refiere a que la Fundación CB Granada «la creamos nosotros precisamente, teníamos a más de 400 niños, y el 'Cebé' se hacía cargo de los viajes, su competición y crecimiento, ese fue el origen en 2012 del actual Covirán». Abunda en que «Óscar estaba de director técnico de la cantera, los filiales los sosteníamos económicamente con mucho cariño», y que posteriormente se efectuó el traspaso de la titularidad a Fernández-Arenas.

Élite con cantera

Entonces, 'Jotajota' recuerda, «compartíamos la élite y el mundo profesional con la cantera». Se optó por dotar de recursos y medios más profesionales a la entidad, con el fichaje de Oriol Humet como director general. «Incorporamos a muchos entrenadores al equipo y más tarde vino Curtis Borchardt, su mujer, Susan, que había sido también jugadora profesional de NBA se sumó a la labor de los filales, integrados en la entidad, disfrutamos de un convenio con los colegios, de acuerdos con la Caja Rural y Diputación».

José Julián Romero se siente orgulloso de aquel ciclo en la ACB, «porque fue el más largo y se construyó una buena estructura, fueron siete temporadas en la élite, yo arropé a Marsá al principico y luego me hice cargo de todo, pero rodeado de profesionales, también llegó en ese momento Carlos Díaz, logramos tener muchos patrocinadores como ahora y mostramos calma en los momentos difíciles, que los hubo. Con Antonio (Gómez Nieto) volvimos a caer a segunda porque se confeccionó una plantilla desequilibrada, como pasó esta campaña, con Sigalas un jugador muy honesto pero que se vio obligado a anotar y sumar puntos cuando era de perfil defensivo, fuimos capaces de recomponerlo todo y volver a subir con Valdeolmillos y mantenernos, con aspiraciones de ir a la Copa y 'playoffs', planificamos altas metas con Humet».

Al final algo salió mal, aunque José Julián lo achaca a que «el Ayuntamiento retiró la subvención de un millón de euros, ya no abonó la anterior. También Caja Granada dejó de financiarnos con 600.000 euros, de 1,6 millones el presupuesto pasó a más de tres, Hacienda y Seguridad Social nos comieron y el club estaba ahogado, no hubo salida económica».

José Julián Romero habla con mucho cariño de Nico Gianella, «un crack, nos perdonó todo. También Curtis gran parte del millón de dólares que cobraba. Trifón Poch sí lo hizo a través del depósito de la ACB, era imposible dar viabilidad así, sin ayudas, ni pagar los sueldos». José Julián advierte que «yo no abandoné la nave. Tuve algunos pleitos fuera del baloncesto y Eduardo Portela –presidente de la asociación–, con el que me llevaba muy bien, me recomendó que me apartara y no fuera la cabeza visible, me lo pidió por favor y Ramiro Pérez de la Blanca pasó a ser el presidente, con Julián Aranda de director general».

Romero entiende que el actual Covirán debería «profesionalizarse». Y que «no le queda más remedio». Comenta que «el 'Cebé' tenía estupendas relaciones con la ACB, en los económico y deportivo» y que «hay que ser diplomáticos». Cree que el Covirán se equivocó esta campaña «con los árbitros», «porque es mejor tratar con ellos dentro y no exponer públicamente quejas o críticas».

Y pone la anécdota que «Portela me dijo que si yo le había proporcionado un coche al malagueño Hierrezuelo, pero no fue así, me lo compró su padre en el concesionario de BMW que yo tenía».

La fianza

Por último, el ex dirigente se refirió al canon depositado en la ACB, que ahora es de 1,5 millones de euros, a 500 por ejercicio. Romero explica que «nosotros no tocamos ese dinero, también es verdad que al siguiente año subimos, muy rápido, y que las condiciones de participación eran más duras, dejamos 2,5 o 3 millones en la cuenta. Es posible que Óscar Fernández-Arenas lo necesite para volver a ascender... la Primera FEB es una competición muy exigente, difícil, pero también bonita, como lo era la Primera o LEB, ahora incluso es más potente, lo importante es que Granada siga con su baloncesto, en primera o segunda, y seguro que será así porque Óscar y Pin han hecho un gran trabajo y lo siguen haciendo, asegurarán espectáculo en el Palacio».

'Jotajota' ya dijo en su día que «en la LEB (hoy Primera FEB) nos divertimos más, porque ganamos más partidos y los aficionados son más felices, todos lo somos al ganar mucho en casa».