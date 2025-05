El bajón defensivo del Covirán le limita lejos del Palacio

Víctor M. Romero Viernes, 9 de mayo 2025, 18:30 Comenta Compartir

El Covirán ha experimentado un bajón defensivo durante sus últimas salidas en la Liga Endesa. La falta de intensidad de los granadinos les pasó factura, tanto en la importante confrontación contra el Leyma Coruña en el Coliseum, como en el último desplazamiento, donde también acusó falta de atención y despistes durante el tercer cuarto del choque jugado contra el Dreamland en el Gran Canaria Arena. Así, las canastas de Joe Thomasson hicieron mucho daño, con siete puntos seguidos, y a raíz de que Albicy tomara la batuta, en una escapada definitiva de los insulares.

Ya el Covirán sufrió las lagunas defensivas en un encuentro lejos del Palacio de los Deportes en el que no podía fallar, contra el Leyma Coruña, que estaba por debajo y hundido en la clasificación. Los nazaríes no aprovecharon las bajas de Heurtel y Trey Thomkins, que se lesionó en el mismo duelo. Pablo Pin, el entrenador de los rojinegros, consideró clave frenar el ataque del rival herculino, que anota con facilidad y en pocos segundos, pero la consigna no fue aplicada y el Covirán encajó al final 93 puntos.

Además, se centró más en el ataque que en pista trasera, lo que se tradujo en 83 tantos, pero supuso que el técnico nazarí apartara a Sam Griffin del parqué por individualismo e ir a engordar sus números personales y la anotación.

Después, frente al Gran Canaria, más de lo mismo. La escasa resistencia en la pintura, donde George Conditt IVse puso las botas, fue letal para los intereses granadinos. Con 98 puntos encajados fue imposible tener opciones pese a los 83 a favor.

La victoria frente al Baxi Manresa, por tanto, fue un espejismo, al dejar en 80 puntos a los manresanos, dado que el Covirán había recibido 93 del Barça, 95 del Tenerife, 97 del Valencia y 91 del Bilbao. Demasiado castigo que aleja del triunfo y pone en tela de juicio la virtud buscada.