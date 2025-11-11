Babatunde le gana terreno a Hankins en el puesto de '5'

ese al buen sabor de boca que, lógicamente, ha dejado el triunfo del pasado domingo ante el Valencia Basket, el Covirán Granada aún tiene puntos ... en los que necesita imperiosamente mejorar para ser más competitivo que hasta el momento. Y sin duda, uno de los principales quebraderos de cabeza de Ramón Díaz está en el puesto de '5'.

El nivel de Zach Hankins sigue estando muy lejos del que se esperaba del norteamericano a comienzos de temporada y, aunque ante Valencia Basket mostró algunos brotes verdes en su mejoría, la suya continúa siendo una aportación pobre, mucho más cuando se habla de uno de los salarios más altos del plantel. Según cuentan desde el vestuario rojinegro, la actitud del pívot es buena, y de hecho es muy consciente de estar rindiendo por debajo de lo que de él se pide. Incluso ha estado haciendo horas extras de trabajo semanas atrás, pero lo cierto es que el proceso adaptativo a la Liga Endesa le está siendo costoso. No es al primero ni al último que le sucederá, pero para el Covirán es una pieza a priori fundamental y el equipo granadino está pagando su pobre rendimiento hasta la fecha.

De ahí que, incluso, Hankins ya no tenga siquiera la etiqueta de 'titularísimo' con la que arrancó el curso, no tanto por salir en el cinco inicial, sino por jugar mucho más que su compañero de posición, Babatunde Olumuyiwa. De hecho, el minutaje de ambos se ha ido invirtiendo con el paso de las jornada. Hankins disputó 24, 22 y 26 minutos en los tres primeros duelos y ha caído ahora hasta 16, 14 y 15 en los tres siguientes. Mientras, 'Tunde' arrancó con 15, 12 y 14, adelantó ya a Hankins en Lleida con 17, y en las dos últimas citas le ha superado con claridad, pasando en la cancha 19 y 25 minutos, respectivamente.

La profesionalidad y el saber estar del sierraleonés han encajado como un guante en el Covirán. Eso sí, su talento es evidentemente limitado y no es una buena noticia para el techo del equipo que tenga que jugar tanto. En manos de Hankins está revertir la tendencia y volver a la lógica: sería bueno para el equipo.