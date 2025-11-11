Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Canasta de Babatunde Olumuyiwa ante el Baskonia. J. M. Baldomero
Juego interior

Babatunde le gana terreno a Hankins en el puesto de '5'

El sierraleonés ha jugado más minutos en los tres últimos partidos

Jose Manuel Puertas

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:50

Comenta

ese al buen sabor de boca que, lógicamente, ha dejado el triunfo del pasado domingo ante el Valencia Basket, el Covirán Granada aún tiene puntos ... en los que necesita imperiosamente mejorar para ser más competitivo que hasta el momento. Y sin duda, uno de los principales quebraderos de cabeza de Ramón Díaz está en el puesto de '5'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  3. 3 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  4. 4

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local
  5. 5 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  6. 6

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  7. 7 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
  8. 8 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  9. 9 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  10. 10 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Babatunde le gana terreno a Hankins en el puesto de '5'

Babatunde le gana terreno a Hankins en el puesto de &#039;5&#039;