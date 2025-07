La asamblea general de la ACB decide este jueves el futuro del Baloncesto Sevilla… y del Covirán

Tras una tensa espera desde que el 15 de julio el Real Betis –ahora Baloncesto Sevilla– no cumpliera con los requerimientos económicos y administrativos de ... la ACB para ratificar su ingreso en la misma tras ascender deportivamente, el Covirán Granada tendrá que estar este jueves muy pendiente de lo que suceda en la asamblea general de la asociación que se celebrará en Madrid a partir de las 11 horas. En la misma, los clubes han de decidir algunos aspectos importantes para el futuro de su competición, como es el próximo contrato de televisión, al que optan como operadores principales Movistar y DAZN, y en el que también se han posicionado para compartir los derechos entes públicos como Televisión Española y algunos canales autonómicos liderados por la catalana TV3.

Pero desde la óptica granadina, sin duda el punto más importante del orden del día es el que dictaminará los ascensos y descensos a la Liga Endesa en la temporada 2025/26. A formar parte de la misma aspiran el San Pablo Burgos y el Baloncesto Sevilla, si bien las situaciones de los dos clubes son absolutamente dispares. Así, los castellanos no tendrán problema alguno en inscribirse, pero en el caso del club hispalense, como ha venido contando IDEAL, su escenario es contrario.

El informe técnico de la auditoría llevada a cabo por la entidad sevillana, desvelado este martes por la web 'Encestando', pone negro sobre blanco la difícil situación del club, que recibió un veredicto «desfavorable» por parte de los auditores para su candidatura a ingresar en la ACB, basándose principalmente en motivos económicos –deudas con proveedores y retraso en el pago de la inscripción– pero también de índole burocrático. Una situación que ya es conocida por los dieciséis clubes de la Liga Endesa con derecho a voto en la asamblea, y que deja sin duda contra las cuerdas a los sevillanos.

Excepción

Por ello, y dada la vehemencia del máximo mandatario del club hispalense, Pedro Fernández, la de hoy será una reunión más movida de lo habitual. En los últimos días, el directivo ha jugado sus cartas intentando salvar in extremis la situación en beneficio de su entidad, pero sin duda, pese a sus declaraciones públicas, siendo consciente de lo difícil que tiene el escenario tras el citado informe de la auditoría, muy negativo para sus intereses. En condiciones normales, los representantes de los clubes llamados a ascender no participan en la asamblea, sino que esperan fuera de la misma y, cuando ya es oficial su ingreso en la ACB, acceden a la sala de reuniones. Así sucedió en 2022 con Óscar Fernández-Arenas y Marc Gasol, cuando el Covirán Granada y el Bàsquet Girona formalizaron su entrada en la elite del baloncesto español. Sin embargo, la insistencia de Fernández en defender su posición durante la asamblea ha generado una excepción y, aunque algunos clubes no se mostraban a favor de ello, parece que finalmente podrá argumentar su punto de vista a través de una videollamada de quince minutos.

Respecto al Covirán, ningún representante del club estará en la capital de España. Al ser uno de los clubes descendidos, la entidad rojinegra no está invitada tampoco a la asamblea general de la ACB. Sin embargo, si finalmente, como todo hace indicar, el Sevilla Baloncesto no logra el quórum necesario entre los reunidos, el club granadino recibirá, este mismo jueves, una invitación formal para participar en la próxima Liga Endesa. Una vez que eso se produzca, tendrá cinco días para presentar toda la documentación necesaria –menos compleja que en el caso de un equipo ascendido–. Fuentes del club rojinegro aseguran tener todo el papeleo ya preparado para que la ACB lo reciba probablemente en cuestión de horas una vez que se le dé luz verde a la candidatura granadina. De ser así, es posible que incluso la participación del Covirán en la Liga Endesa 2025-26 sea oficial incluso antes de los cinco días citados. Llegó al fin el día clave para cerrar uno de los culebrones del verano.