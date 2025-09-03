Aquellos 50 puntos de Matt Thomas para superar el récord... de su madre

Jose Manuel Puertas Granada Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:20 Comenta Compartir

Además de un referente vital, Matt Thomas tiene en su madre, Martha, un espejo en el que mirarse en lo deportivo. Antes de formar una familia rota por la tragedia demasiado pronto, fue una prodigiosa deportista como estudiante de instituto. Destacó en natación, softball, tenis y, sobre todo, en el baloncesto. No en vano, batió el récord histórico de su centro, el Wahlert High School de Iowa, cuando anotó 48 puntos en un partido. Una cifra que, con los años, se grabó a fuego en la cabeza del pequeño Matt, desde joven un destacado anotador en el Onalaska High School.

«No diría que fue una gran presión, pero algo de broma sobre ello sí que había en casa, desde luego», reconoce el estadounidense sobre el 'pique' que le supuso poder superar a su progenitora en un partido. «Yo empezaba a destacar en el instituto, había muchas universidades intentando reclutarme, pero ella me solía recordar que no había igualado esa cifra suya», recuerda ahora con el cariño de quien sí consiguió hollar la cima, aunque le costase. «No fue hasta mi último año en Onalaska cuando, en un partido logré al final meter 50 puntos. Lo hice. Y además es curioso, porque fue solo en tres cuartos, menos incluso porque me sentaron antes de acabar el tercero y ya no jugué en el último. Ganamos de paliza. También es verdad que cada cuarto duraba ocho minutos, así que 50 puntos en ese tiempo no está mal...», valora. «Pero bueno, mis compañeros no paraban de buscarme, tiré mucho y claro, metí la mayoría. Penetraciones, suspensiones, muchos triples... ¡50 puntos en dos cuartos y medio! Creo que no he vuelto a superar eso nunca», cierra, satisfecho por, al menos en la cancha, haber batido a su madre.