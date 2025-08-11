Antonio Martín seguirá siendo presidente tras no haber más candidaturas

Antonio Martín continuará al frente de la ACB, tal y como se desprende del comunicado emitido por la Liga tras la reunión de la comisión ... electoral de la misma, reunida ayer para el examen de las solicitudes recibidas para la presidencia del ente que rige los designios de la primera competición nacional.

Pese a que semanas atrás se especuló con mucha fuerza la posibilidad de que Jorge Garbajosa presentara una candidatura altura, la realidad es que finalmente la de Martín, en el cargo desde el mes de julio de 2018, ha sido la única finalmente presentada. En su comunicado, la ACBaseguró que Martín « cumple los requisitos establecidos en el proceso electoral» y desveló que el martes 19 de agosto se celebrará una Asamblea General en la que se producirá la votación para la elección del presidente de la asociación. De ese modo, en esa fecha será reelegido en el cargo el que fuera jugador del Real Madrid y la selección española.

Recientemente, la ACBmostró su apoyo unánime a Martín y al director general José Miguel Calleja, después de que salieran a la luz denuncias internas sobre bonus no aprobados y supuestos tratos vejatorios a empleados.