Eloy Almazán también trabaja en el equipo u22 del Covirán. Pepe Marín
Filial

Almazán desvela algunas pistas del equipo u22: el fichaje de Gaye y jugar en el Palacio, aún en el aire

El directivo rojinegro aporta algunos datos sobre la nueva competición que disputará el club granadino

Jose Manuel Puertas

Granada

Martes, 2 de septiembre 2025, 16:21

Además de construir un equipo en un verano tan complejo, otro de los frentes abiertos que se ha encontrado Eloy Almazán en su retorno al Covirán es la instauración de la nueva 'Liga U' de categoría u22. Proyecto ilusionante pero con pocas certezas, al que ha renunciado Andorra, Baskonia y Breogán. No así los rojinegros, que quieren afrontarla con ciertas garantías.

– Respecto al equipo u22 siguen sabiéndose muy pocas cosas...

– Tiene usted poca información, pero al igual que el presidente o yo. Aún no sabemos por ejemplo el calendario, cómo será el diseño de la camiseta... Y queda un mes.

–El equipo va tomando forma al menos.

–Hemos fichado a Álvaro Fernández, 'Mena', que creo que es un muy buen jugador para esa categoría y que además nos ayudará con el primer equipo. Tenemos también a Luca Medal y Osi Cerdá. Y luego se completará con algunos fichajes y con gente de nuestro júnior, porque al final esta es una competición para darle oportunidades a nuestra cantera y que puedan seguir jugando tras el paso a sénior.

–¿Por dónde van los tiros en esos refuerzos?

–Vamos a intentar traer un '3' y un '5'. Y a quien tenemos aquí ya es a Khalifa Gaye, un chico con muy buena pinta y está ayudando mucho en los entrenamientos en el primer equipo. Estuvo en Lleida el año pasado. Es un '4' con mucha movilidad que incluso puede jugar de '3'. Y sinceramente, nos está sorprendiendo.

–¿Está confirmado que el equipo jugará los viernes y que lo hará en el Palacio?

–Que jugará los viernes es seguro. Lo del Palacio todavía no lo es. Es la idea inicial, pero estamos valorando opciones.

