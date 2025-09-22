El Alega Cantabria espera esta semana al fin a Jassel Pérez
El dominicano debería resolver de forma inminente su visado y unirse al equipo en el que jugará a préstamo por el Covirán
Granada
Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:05
La llegada a España de Jassel Pérez, que jugará el próximo curso en el Alega Cantabria de la Primera FEB cedido por el Covirán, está ... a la vuelta de la esquina. El quisqueyano se encuentra disputando un torneo en Newark (Estados Unidos) con el Club Bameso, pero el inicio de la segunda categoría nacional es inminente –el equipo cántabro se estrenará el sábado, recibiendo al Caja Rural Zamora– y en Torrelavega esperan contar con el caribeño ya.
«Tengo que ir a buscar la visa para ir a España, pero si Dios me lo permite quizá pueda jugar dos partidos más», señaló Pérez, que no pasará por Granada, en una entrevista televisiva, dejando la puerta abierta a poder jugar más con el Bameso. La solución, en breve.
