Alberto Fernández 'Zamo' afirma en su adiós que «ha sido una historia apasionante»
El ayudante principal de Pablo Pin señala que disfrutó muchísimo durante doce temporadas y que se va con un 'hasta pronto'
Sábado, 16 de agosto 2025, 15:55
Alberto Fernández, conocido popularmente en el mundo del baloncesto por 'Zamo', fue el escudero fiel de Pablo Pin en el banquillo del Fundación CB Granada desde sus orígenes en el pabellón Veleta. 'Zamo' ha vivido todos los éxitos del club nazarí en primera persona, aunque haya estado casi siempre en la sombra, como ayudante principal y directo de Pin, siendo por tanto artífice de todos los logros del equipo, con los cuatro ascensos y las dos permanencias hasta instalarse en la élite.
El técnico granadino, aunque joven, ha crecido y madurado de cara al futuro, y se siente muy agradecido por las doce temporadas en el club granadino. Además, asegura que «no es un adiós, es un hasta pronto, ha sido increíble, gracias».
Alberto Fernández, que apenas tuvo reconocimiento público pese a su gran valía, comenta en las redes sociales que «sé que los que siguen escribirán nuevas páginas para que el baloncesto de Granada siga donde merecer estar».
Y agrega en su misiva que «doy gracias al equipo por vivir estas doce temporadas con tanta intensidad, lo he disfrutado muchísimo. Gracias Pablo (Pin) por liderarnos y hacernos creer que nuestro sueño podía hacerse realidad. Gracias al club, directiva, oficina y cantera, por ayudarnos a crear esta familia que hemos conseguido juntos. Gracias a la afición, porque no sabéis la de emociones que nos habéis hecho sentir cada fin de semana en cada pabellón, en nuestro Palacio, o incluso cuando nos animábais por las calles de Granada. Gracias familia –continúa en su texto de despedida– por disfrutar conmigo de esta locura del baloncesto de tantas temporadas... y las que vendrán. Gracias amigos, por estar cada final de partido, en la puerta del pabellón o la distancia, haciéndonos sentir vuestro apoyo. Y, por supuesto, gracias a ti Andrea (Pecile, miembro del cuerpo técnico), por aguantarme y creer en mí cada día. Seguiremos con Dani haciendo crecer nuestros proyectos juntos. Ha sido una historia apasionante».
