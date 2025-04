Agustín Ubal, única alta previsible para recibir al Barça

El parte de lesionados del Covirán Granada sigue siendo abundante, y no parece que vaya a menguar mucho de cara al siguiente compromiso de los ... de Pablo Pin, este domingo (17h) en el Palacio de los Deportes frente al Barça. De hecho, tan solo se espera el retorno del uruguayo Agustín Ubal, quien ya entrena con normalidad junto a sus compañeros después de ausentarse durante cuatro partidos tras la lesión de rodilla que sufrió en el encuentro ante el Unicaja. Las sensaciones del sudamericano son buenas y, si nada se tuerce de aquí al domingo, parece que podrá enfrentarse al equipo que le trajo a España, y donde pasó buena parte de su formación.

Sin embargo, las buenas noticias en torno a Ubal, que ya formó parte de la convocatoria en Tenerife, si bien no llegó a saltar a la cancha, no van acompañadas de más en el resto del plantel rojinegro. Fuentes del club descartan completamente la participación de Pere Tomàs (lesión en el pie), Scott Bamforth (gemelo) y Gian Clavell (cirugía abdominal) en el próximo partido rojinegro, pues los tres siguen aún en una fase temprana de recuperación de sus diferentes dolencias. De ese modo, la única sorpresa podría ser la de Sergi García, quien lleva semanas renqueante con problemas en la musculatura isquiotibial y que, tras no disputar la segunda parte del duelo ante el Valencia Basket, se quedó fuera de la convocatoria para Tenerife. Sobre la situación del balear, desde el club valoran como «muy complicado» que García pueda enfrentarse al Barça. Es más, visto lo visto con las últimas semanas del base, que desde el parón de la Copa del Rey prácticamente en ningún partido ha podido jugar en plenitud de facultades, el escenario más lógico parece el del descanso hasta conseguir una recuperación completa que permita, a un jugador tan necesitado de su físico, sentirse cómodo en la cancha.