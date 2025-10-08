Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Homenaje a 'Zamo' en el Palacio de Deportes. J. M. B.

Baloncesto

El agradecimiento de 'Zamo' por la solidaridad con su hijo: «Hay mucha gente buena en el mundo»

El pequeño está ingresado en el Virgen de las Nieves por un Síndrome de Mitchell, enfermedad ultrarrara con 30 casos mundiales

Jose Manuel Puertas

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:04

Comenta

El pasado mes de febrero, 'Zamo' Fernández y Andrea de Prado tuvieron a su primer hijo, Dani. Una alegría inolvidable, aunque pronto algo empezó a ... ir mal. «Tuvo síntomas a nivel oftalmológico y luego en la piel que ya requirieron de mucha atención en los primeros cuatro meses», explica el entrenador. No era más que el principio de un infierno familiar: «a partir del quinto mes empezó con vómitos, hipotonía, crisis convulsivas...», continúa.

