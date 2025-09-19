Los aficionados podrán disfrutar del entrenamiento íntegro del Covirán

El Covirán tiene la deferencia de que sus seguidores puedan conocer ya a la nueva plantilla que competirá en la Liga Endesa por cuarta temporada ... consecutiva. Así, ha programado este sábado una jornada de puertas abiertas para los aficionados, que podrán presenciar el entrenamiento del equipo nazarí al completo, desde las 11.30 hasta las 13.30 horas, en el Palacio de los Deportes.

Esta iniciativa del club quiere paliar en parte la gran cantidad de encuentros que el Covirán celebra durante la pretemporada a puerta cerrada.

De los cuatro amistosos jugados, tres fueron sin público, frente al UCAM en Murcia, contra el Cartagena en la cancha granadina y, el más reciente, frente al San Pablo Burgos en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada. La única opción que han tenido los aficionados de ver a su equipo hasta la fecha fue en la final de la Copa de Andalucía, en la que el Covirán se midió al Unicaja, aunque tuvieron que desplazarse para ello a la vecina Córdoba.

La próxima cita de la formación de Ramón Díaz también será a puerta cerrada en la instalación del Zaidín, con motivo de la visita del Dreamland Gran Canaria a Granada. Será el próximo jueves día 25, por lo que la oportunidad de ver al remozado conjunto, que presenta nueve caras nuevas y solo cuatro jugadores del pasado curso, tendrá lugar el domingo 29 en la devolución de visita del UCAM Murcia.

Antaño, era una práctica habitual que al menos los informadores pudieran presenciar los entrenamientos. Así ocurrió con el Oximesa en el pabellón de Albolote, pero años después los clubes se pusieron muy estrictos, para no revelar detalles técnicos y que fueran aireados, o pudieran llegar las pizarras y esquemas tácticos a manos de los rivales. De ahí que apenas se permitiera asistir a los diez últimos e intranscendentes minutos de la sesión, para hacer fotos y tomar alguna nota sin relevancia.

Es de suponer que la plantilla del Covirán, que este viernes tuvo descanso tras su partido contra el San Pablo Burgos en Fuenlabrada, tendrá un entrenamiento 'light', donde Ramón Díaz guarde cartas, y que no deja de tener interés por ello, ya que conectará al equipo con su público. Rousselle recomienda ir y disfrutar...