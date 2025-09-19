Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El entrenamiento del Covirán en el Palacio contará con espectadores en las gradas. Ariel C. Rojas
Iniciativa este sábado

Los aficionados podrán disfrutar del entrenamiento íntegro del Covirán

La próxima cita de preparación será a puerta cerrada ante el Gran Canaria el día 25, para realizar la presentación oficial el domingo 28 contra el UCAM Murcia

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:45

El Covirán tiene la deferencia de que sus seguidores puedan conocer ya a la nueva plantilla que competirá en la Liga Endesa por cuarta temporada ... consecutiva. Así, ha programado este sábado una jornada de puertas abiertas para los aficionados, que podrán presenciar el entrenamiento del equipo nazarí al completo, desde las 11.30 hasta las 13.30 horas, en el Palacio de los Deportes.

