La afición del Covirán, crítica y esperanzada en la despedida ACB

El Covirán despide la Liga Endesa este viernes, desde las 18.30 horas, frente al Morabanc Andorra en el Palacio y con la única baja ... de Amine Noua. Los seguidores más fieles despedirán al equipo en la última cita de la temporada entre aplausos, por el esfuerzo realizado, algunas críticas, por haber descendido, y esperanzados por volver pronto a la élite.

No se sabe el tiempo que hará falta para recuperar la ACB, pero el club garantiza la estabilidad y el futuro del proyecto, como demuestra la cantera y los equipos infantiles, que con su ilusión responden al público en esa interrogante sobre el mañana del baloncesto granadino. Y salud hay. Ahí están los niños y niñas dirigidos por Samuel Rodríguez y Jorge Cobos, el femenino, y Rafa Rodríguez, Pablo Sánchez y Carlos González, el masculino.

Hay aficionados que reconocen el mérito del Fundación CB Granada hasta la fecha, sin que esta campaña empañe su crecimiento, de la directiva y cuerpo técnico, en estos trece años, de 2012 a 2025, de existencia del club –Covirán como equipo en competición– tras cuatro ascensos y un único contratiempo, el actual, con el descenso y la decepción.

Es el caso de Ernesto, que opina que «hay mucho que agradecer a Pablo Pin y la directiva. Con el descenso y desaparición del 'Cebé' muchos no pensábamos que tendríamos baloncesto de nivel en tan poco tiempo. Solo eso les da crédito. ¿Que este año no han salido bien las cosas? Es obvio. Pero de ahí a tachar de culpables a los artífices de lo logrado me parece injusto».

Otros seguidores, en cambio, están muy dolidos y, en caliente, buscan responsables tras sentirse defraudados. 'Escorpio' es crítico y argumenta que «al Covirán lo ha descendido el señor Pin y la directiva que lo apoya. Mala dirección por parte del primero y mala planificación y gestión de la plantilla por parte de ambos. El campeón Real Madrid hizo su trabajo ante un equipo prácticamente descendido, y sin pisar el acelerador».

'Oreimurtas' agrega, al respecto, que «también nos desciende la poca autocrítica de entrenador y junta directiva. Ayudados por la poca crítica de los periodistas deportivos locales, por favor que sean profesionales, porque el Covirán no es el equipo del colegio de nuestro hijo. Espero algún artículo serio, que critique la mala planificación deportiva y la toma de decisiones del entrenador».

Sergara insiste, irónico, en que «al Covirán le desciende el campeón, otro éxito para el gran Pablo Pin, el cosechador de éxitos, como Guerrero, el 'small ball' y no fichar a un pívot». Y critica a los refuerzos, «Ndiaye y Bezhanishvili, horribles y de un nivel mínimo; Silverio y Griffin, desaprovechados, y Visconti, insuficiente».

Al pívot Rubén Guerrero le caen 'palos' de los seguidores. «Tiene sangre de horchata, pero bajamos por la nefasta gestión de tres partidos claves, los del Lleida y Coruña. Avisamos al primer partido y nos llamaron locos...».

Maxi, en cambio, critica a los aficionados negativos, valora lo conseguido y no cree que una temporada empañe la trayectoria global, aunque advierte de la dificultad que entrañará, a su parecer, el regreso a la élite. «Ustedes esperan este momento para hacer sangre. Se acabó el baloncesto en la máxima categoría, y espero equivocarme, pero pasarán muchos años hasta que volvamos, como ocurrió en el pasado».

Sarraceno apuesta por el futuro y es optimista, se queda con lo mejor del proyecto, como es su estabilidad institucional y viabilidad económica. «Ya está bien de cuentos y venta de humo. Hay que planificar un buen equipo para Primera Federación, con jugadores contrastados y buenos, comprometidos, un entrenador que tenga capacidad de autocrítica y hacerlo desde ya, sin esperar, para poder programar todo con tiempo y correctamente. La afición siempre seguirá con el Fundación y sus socios, igual».