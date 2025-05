El triunfo frente a Río Breogán alivió al Covirán Granada. El equipo rojinegro continúa en la cuerda floja, pero vivo al fin y al cabo. ... Sus aspiraciones de salvar la categoría se mantienen intactas una semana más, con la mentalidad del vestuario reforzada en base a las últimas victorias.

Así lo corrobora Elias Valtonen (Eura, Finlandia, 1999) antes de una nueva sesión de trabajo. Al nórdico se le escapa una sonrisa cómplice al pensar en el siguiente duelo ante todo un Real Madrid, rival del que dependerá la permanencia o no de los nazaríes en la máxima categoría un año más. También al rememorar una jugada inverosímil que protagonizó durante el duelo ante miles de miradas, un fallo que no deslució su más que merecido 'MVP' tras tirar una vez más del carro que dirige Pablo Pin.

–Más allá de la victoria, sufrió un pequeño problema en un mate que sorprendió al Palacio.

–No sé lo que me pasó, siendo honesto. Ojalá lo supiese. Me afectaría la fatiga en las piernas, supongo. Habitualmente meto 99 de 100 como ese, pero me tocó fallar. Fue una jugada estúpida y tan solo me quedó reír en el banquillo.

–La gente no se quedó en el fallo, sino que reconoció su esfuerzo. Parece que todo el mundo está muy metido en el objetivo. ¿Lo nota el vestuario?

–Así es. Fallas un par de tiros libres o un mate claro como el mío y la afición sigue animándote sin darle importancia. Ese es el espíritu por el que juego al baloncesto y que me hace amar esta ciudad y sus hinchas. Contra Breogán volvieron a ser un público espectacular. Te apoyan pase lo que pase. Es lo que más valora un deportista de cara a decantarse por un sitio donde jugar.

–Por fin encadenaron dos triunfos de forma consecutiva, los necesitaban.

–Exacto. Ahora, que es cuando más nos hace falta ganar, lo estamos consiguiendo. Lo hemos buscado durante toda la temporada, entrenando con constancia para conseguir victorias. Por fin nos están acompañando los resultados y espero que siga así en lo que nos queda.

Afición «Me hace gracia que me llamen 'Taponen'. Si puedo, los hago encantado»

–¿Por qué ahora y no antes?

–Siempre entran en juego un montón de aspectos a tener en cuenta. Considero que hemos recuperado un buen ritmo de juego, ya que lo llegamos a perder como equipo hace tiempo. También hubo lesiones y otras pequeñas cosas que afectan durante la temporada. No podemos controlarlas, pero estoy orgulloso del grupo porque nunca nos rendimos. Seguimos trabajando porque necesitamos ganar desesperadamente.

–¿Esa desesperación que comenta les lleva a jugar mejor?

–Creo que depende más de la confianza en el compañero y de efectuar ciertos sacrificios. Todos sabemos lo que nos jugamos cuando salimos a la cancha. Tanto en el partido, como si tenemos que verlo desde el banquillo. Tenemos un objetivo común que pasa por ayudar como sea para ganar.

–Frente a Breogán se vio a un mejor Covirán que durante el resto de la segunda vuelta. ¿Cuál es la causa?

–Es una buena pregunta. Cada miembro del vestuario comprendió que tenía que sacrificarse por el equipo. Fuimos más duros en defensa, pero en el buen sentido y sin juego sucio. Intentamos subir el pistón para pelear por cada balón. Resulta lógico teniendo en cuenta nuestra situación. En ataque seguimos el plan a la perfección, concentrándonos en cada jugada y sin perder la atención para no fallar. Es la clave para seguir peleando.

–Tuvo un gran rendimiento individual y ganó el 'MVP' del partido. Hasta realizó varios tapones, su jugada predilecta desde la última salvación.

–Sé que la gente me llama 'Taponen', me parece divertido –se carcajea–. Cuando era más joven solía taponar mucho durante los partidos. Al final son momentos del juego, cosas que ocurren sobre las que hay que actuar. Tuve la oportunidad de hacerlos y los hice. Me hacen gracia las reacciones de la afición.

–También anotó 21 puntos. ¿Se siente más libre en estos encuentros de vida o muerte?

–Sí. Cada partido es diferente y nunca sabes cómo arrancará, ni cómo conseguir lanzamientos claros, oportunidades... Pero ya sabes. En el inicio sentí las sensaciones apropiadas tras mis primeros intentos, así que traté de ejecutar mi mejor baloncesto. También en defensa. Si atrás nos mostramos sólidos, nos ponemos en marcha automáticamente.

–Pese a la agonía, aquí no se rinde nadie.

–Siempre quieres luchar hasta el final. Por el club, la ciudad, la gente... Los aficionados siguen creyendo y apoyándonos. Si luchamos juntos, todo puede pasar. Nadie tira la toalla.

Real Madrid «Derrotarles será muy, muy duro, pero nuestra gente cree en nosotros»

–No dependen únicamente de sus resultados. ¿Cómo afronta el final de temporada?

–Se hace duro porque no podemos controlar lo que haga Bàsquet Girona. Simplemente nos encargamos de competir cada semana como sabemos e intentar hacer nuestro trabajo. Luchamos al máximo en cada partido. Esa es nuestra mentalidad. Gestionamos la presión sabiendo que debemos centrarnos en el día a día. Partido a partido.

–El equipo se reforzó con nuevos jugadores. Algunos como Visconti o Bezhanishvili refrescan la rotación, pero otros como Silverio o Griffin no están contando demasiado. ¿Cuál es el plan?

–No tengo nada que decir. Se trata de una mera decisión del entrenador. Los jugadores estamos listos para aportar cuando toque. Tenemos una plantilla de quince hombres y todos contribuimos. Tendrías que preguntarle al resto, pero es baloncesto.

–Hace meses se comentó la necesidad de reforzar la plantilla, pero al final se están sacando las victorias con los de siempre.

–La temporada es larga. Hubo muchos problemas físicos, pero ya ha vuelto Scott (Bamforth), Gian (Clavell) está listo para volver... Siempre hay cambios si la cosa no marcha de la mejor manera, pero al final somos profesionales. Nos toca estar preparados en cualquier momento del curso.

–Este fin de semana visitan al Real Madrid, que no ha perdido aún como local.

–Desde luego, tenemos que ir a su cancha sin ese pensamiento –ríe con cara de circunstancias–. Ese factor no varía nuestro papel. No creo que nadie en la Liga Endesa espere que seamos capaces de derrotarles, salvo nuestra hinchada. Confía en nosotros y cree en que podemos vencer. Tendremos que ir allí y empezar bien en el partido. Debemos defender como frente a Breogán y sorprender al Real Madrid.

–¿Ayuda la confianza obtenida de las últimas victorias?

–Claro. Necesitamos dar el máximo nivel en cada posesión de la que dispongamos. Tendremos tiempo de asimilar cualquier resultado más tarde, pero ahora nos sentimos con posibilidades. Nos quedamos muy cerca de ganarle al Real Madrid en casa. Recuerdo que fue un duelo muy disputado y perfectamente nos podría haber salido cara. Tiraremos de esa experiencia previa para jugar con confianza.

–La oportunidad de hacer historia está ahí.

–Lo es. Preferimos verlo de ese modo y así lo afrontaremos desde el inicio.

–¿Qué espera del partido?

–Será muy, muy, muy complicado, pero esa es la clase de enfrentamientos que todos queremos disputar. Además, adoro los encuentros donde no hay presión alguna y sí una gran oportunidad por delante. Justamente como el partido de la primera vuelta en Granada. Simplemente, lo das todo y hasta donde llegues. Son perfectos.

Compromiso «Comprendimos que debíamos hacer sacrificios para volver a ganar»

–De cara al futuro, ¿le gustaría quedarse el año que viene?

–Tengo contrato con el club en Liga Endesa. Si logramos la permanencia, que es mi deseo, estaré encantado de seguir. Esa es mi meta.

–¿Conoce la Primera FEB –la segunda categoría del baloncesto español–?

–En absoluto. Nunca reparé en ella, así que no sé nada sobre la división. A los aficionados les digo que trataremos de seguir peleando y creyendo en nuestras opciones hasta el final. Espero que ellos también.