La rebelión de los 'pequeños' acaba con Peñarroya

Jose Manuel Puertas Granada Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:07

El Covirán salvo una complicada situación con su victoria ante el Valencia Basket, pues el resultado de sus rivales directos fue, casi en todos los ... casos, negativo en una jornada repleta de sorpresas. Para empezar, 'bombazo' en Andorra, donde un Morabanc que había empezado con malísimas sensaciones pasó por encima de un desconocido Unicaja (98-74). Pero peor aún fue lo del Barça, apabullado por un sorprendente Bàsquet Girona (96-78), al punto de que tamaño desliz le ha costado el puesto a su técnico, Joan Peñarroya. Así, el único equipo que queda con una victoria, como el granadino, es el San Pablo Burgos, que no anduvo lejos de una campanada en Tenerife (101-97) que evitó la enésima exhibición de Marcelinho Huertas (28 punto y 9 asistencias y MVP).

Además de andorranos, gerundenses y el triste Barça, tres equipos más aparecen ahora a tiro del Covirán tras perder el fin de semana: Río Breogán no pudo repetir triunfo en casa y fue claramente superado por el Dreamland Gran Canaria (81-92), mientras que en Baxi Manresa y Casademont Zaragoza tuvieron escasas opciones en sus citas a domicilio: los catalanes cedieron por 84-65 ante un UCAMMurcia en gran estado de forma y los maños 'descarrilaron' en Bilbao con un sonrojante 106-75. La rebelión de los 'pequeños' la rubricó un Hiopos Lleida que sueña con la Copa (86-80 ante el Baskonia) y el Real Madrid volvió a sumar fuera ganando en Badalona (75-80).

