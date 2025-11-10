Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Joan Peñarroya, ya exentrenador del Barça. ACB Photo
Resumen ACB

La rebelión de los 'pequeños' acaba con Peñarroya

El sorprendente Bàsquet Girona apabulla al Barça, que cambia de entrenador

Jose Manuel Puertas

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:07

Comenta

El Covirán salvo una complicada situación con su victoria ante el Valencia Basket, pues el resultado de sus rivales directos fue, casi en todos los ... casos, negativo en una jornada repleta de sorpresas. Para empezar, 'bombazo' en Andorra, donde un Morabanc que había empezado con malísimas sensaciones pasó por encima de un desconocido Unicaja (98-74). Pero peor aún fue lo del Barça, apabullado por un sorprendente Bàsquet Girona (96-78), al punto de que tamaño desliz le ha costado el puesto a su técnico, Joan Peñarroya. Así, el único equipo que queda con una victoria, como el granadino, es el San Pablo Burgos, que no anduvo lejos de una campanada en Tenerife (101-97) que evitó la enésima exhibición de Marcelinho Huertas (28 punto y 9 asistencias y MVP).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  2. 2 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  3. 3 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  4. 4 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  5. 5 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  6. 6

    El Covirán hace posible lo imposible
  7. 7

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  8. 8 Cuatro heridos al colisionar un coche con otro aparcado en el centro de Peligros
  9. 9 Desvían un vuelo a Málaga por un problema técnico del avión que no podía arreglarse en Granada
  10. 10 Un abogado solventa la duda: ¿puede pedirte el DNI un vigilante de seguridad?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La rebelión de los 'pequeños' acaba con Peñarroya

La rebelión de los &#039;pequeños&#039; acaba con Peñarroya