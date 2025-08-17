La ACB hará público este lunes a mediodía el calendario del curso
Llegadas ·Babatunde Olumuyiwa, Travis Munnings y Zach Hankins ya están en Granada, donde el lunes comenzarán los reconocimientos médicos del Covirán
Domingo, 17 de agosto 2025, 19:55
La ACBtiene previsto publicar hoy a las 12 horas el calendario de jornadas de la temporada 2025-26 de la Liga Endesa, tal y como ... anunció ayer la propia asociación a través de sus redes sociales. El 'affaire' con la inscripción o no del Baloncesto Sevilla ha impedido llevar a cabo antes el anuncio de los emparejamientos, que en las últimas temporadas se habían conocido algunas semanas antes.
Eso sí, la ACB advierte de que, por el momento, no anunciarán fechas y horarios concretos de cada encuentro. El cambio del operador televisivo de Movistar a DAZN parece el motivo principal para ello.
Por otro lado, los jugadores Babatunde Olumuyiwa, Travis Munnings y Zach Hankins ya están en Granada, donde el lunes comenzarán los reconocimientos médicos del Covirán. Los tres aterrizaron juntos en la tarde de este domingo en el Aeropuerto Federico García Lorca.
