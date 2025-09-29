Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un partido del Covirán Granada en el Palacio de Deportes. Ramón L. Pérez
Covirán Granada

«El 90% de nuestros abonados renovaron fuera de Liga Endesa»

«Se están preparando más reformas para el futuro, trabajos que reforzarán los acometidos el año pasado y los de la Copa del Rey», avanza Óscar Fernández-Arenas, presidente del Covirán Granada

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:22

El presidente del Covirán Granada, Óscar Fernández-Arenas, dio las gracias a la afición por mantener intacto su calor durante todo un verano cargado de ... incertidumbre. «El 90% de nuestros abonados renovaron su carné con la mente puesta en la Primera FEB –la antigua LEB Oro–. Vivo el día a día en la oficina, así que pude comprobar de primera mano cómo la gran mayoría de ellos estaban deseando efectuar el segundo pago con tal de seguir en Liga Endesa», contó durante el desayuno informativo que ofreció el club.

