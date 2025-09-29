«El 90% de nuestros abonados renovaron fuera de Liga Endesa»
«Se están preparando más reformas para el futuro, trabajos que reforzarán los acometidos el año pasado y los de la Copa del Rey», avanza Óscar Fernández-Arenas, presidente del Covirán Granada
Granada
Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:22
El presidente del Covirán Granada, Óscar Fernández-Arenas, dio las gracias a la afición por mantener intacto su calor durante todo un verano cargado de ... incertidumbre. «El 90% de nuestros abonados renovaron su carné con la mente puesta en la Primera FEB –la antigua LEB Oro–. Vivo el día a día en la oficina, así que pude comprobar de primera mano cómo la gran mayoría de ellos estaban deseando efectuar el segundo pago con tal de seguir en Liga Endesa», contó durante el desayuno informativo que ofreció el club.
«Trabajamos con más de un centenar de empresas. Muchas de ellas mantuvieron su compromiso con la entidad sin importar la categoría en la que jugásemos. Igual que instituciones como el Ayuntamiento de Granada o la Diputación Provincial. Nos ratificaron su apoyo al 2.000%», rubricó.
Fernández-Arenas adelantó novedades para el Palacio de Deportes del barrio del Zaidín. «Se están preparando más reformas para el futuro, trabajos que reforzarán los acometidos el año pasado y los de la Copa del Rey», concluyó.
