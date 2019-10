Natación La receta del éxito en la piscina Tamara Frías sabe que la piscina le ha reportado triunfos y que también su agua le sirvió para corregir sus primeros pasos en la vida. / R. I. Campeonas Como una de las mejores deportistas a nivel nacional, la motrileña se prepara en la actualidad para acudir a los Juegos de Tokio 2020, tras haberse estrenado ya en los de la Juventud 2018 CAROLINA PALMA GRANADA Jueves, 10 octubre 2019, 01:12

Cuando Tamara Frías nació tenía una diferencia de altura entre las caderas de un centímetro. Tal medida, imperceptible a veces para el ser humano en tantas situaciones de la vida diaria, a bebés como ella les puede llegar a dificultar la movilidad normal para el resto de sus vidas. Tareas tan cotidianas como aprender a caminar o incluso gatear llegan a parecer casi imposibles, ni qué hablar tiene el correr o hacer cualquier tipo de ejercicio. De hecho, cuando Tamara nació, lo último que se imaginaban sus padres sería acabar criando a toda una deportista de élite. Comenzaron por el uso del doble pañal, la primera medida que se toma en estos casos. Pasados dos meses, y sin ver resultado alguno en ella, sus padres optaron por llevarla al traumatólogo, que optó por una cédula rígida que abriera sus caderas y las acabara por colocar forzosamente en su lugar, medida que consiguió ayudar pero no resolver el asunto.

Tamara, que no había sido capaz de gatear siquiera hasta el momento, comenzó a andar tras desprenderse de la cédula que la oprimía, pasado ya el año conviviendo con la misma. Sin embargo, la diferencia entre sus caderas seguía siendo notable, habiéndose reducido en menos de un 50%.

Podía caminar, pero seguía sufriendo una diferencia que afectaba a todo su cuerpo y a su libre movilidad. Necesitaba andar haciendo uso de plantillas con alza de más de medio centímetro, que salvaran la diferencia de altura existente entre sus caderas y que evitaran que sufriera lesiones graves o problemas de espalda notables, ya a su corta edad. No fue hasta que cumplió siete años que a Tamara la llevaron de nuevo al traumatólogo, para que este recomendara, tras observar una vez más la falta de mejoría en su pequeño cuerpo, que la pequeña natural de Motril fuera apuntada a natación, con la esperanza de que tal deporte acabara por mejorar en algún modo su estilo de vida, al corregir también su postura.

Los padres de Tamara se tiraron a la piscina, figurativamente, llevándola a ella también a hacerlo, literalmente. Al descubrir el agua, la joven granadina no solo halló su mayor pasión, sino también su salvación. Casi por arte de magia sus caderas comenzaron a corregirse, haciéndolo también su postura, y su movilidad se normalizó hasta alcanzar y superar la propia de cualquier niño de su edad. Tamara no solo nadaba con normalidad, sino que lo hacía como nadie, y su entrenador no tardó en percatarse de su talento.

Pronto la ficharon en el Real Club Náutico de Motril, donde también acudió a sus primeras competiciones. Como benjamín comenzó subiéndose hasta lo más alto de los podios regionales, desde los que no se bajó hasta convertirse en campeona de todas las categorías existentes. Y, aunque ella afirma que «me asustaba bastante en los campeonatos de España», desde sus 12 años ya se hacía también con las medallas nacionales, habiendo conseguido batir también dos récords en pruebas de espalda. Ahora la nadadora motrileña Tamara Frías, que es la mejor del país en 100 espalda, se entrena en el Centro de Tecnificación Deportiva de la Federación Andaluza de Natación en Málaga. Allí vive desde sus quince años, desde los que también dio el salto a nivel internacional, siendo el Campeonato de Europa Junior 2017 y la Copa del Mundo absoluta de 2018 sus participaciones más destacadas, con medalla incluida. Además, tras haber ya acudido a los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 en Buenos Aires, actualmente se prepara también para las competiciones nacionales de Abril y Junio del año que viene, que serán clasificatorias para los Juegos de Tokio 2020. Todo ello sin dejar de ser la misma Tamara, que al nacer casi no contaba con la total esperanza de llegar siquiera a gatear, y hoy, casi 19 años más tarde, es una de las mejores deportistas de España.