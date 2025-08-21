Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jonas Vingegaard, durante una etapa del último Tour de Francia. Sarah Meyssonnier / Reuters
Presentación

La ley del más fuerte avala a Vingegaard, el gran favorito para ganar la Vuelta

El danés partirá mañana con el mejor equipo de la ronda y un recorrido muy favorable frente a la dupla del UAE formada por Almeida y Ayuso

Iván Benito

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:50

La vida deportiva se esfuma tan rápido que hay quienes señalan que Jonas Vingegaard, que en diciembre cumple 29 años, está ante su gran oportunidad ... de ganar La Vuelta. Al menos de manera tan clara. El motivo no son sus condiciones físicas, plenas como demostró en el Tour pese a no poder hacer sombra a Pogacar. Se trata más bien de la ausencia del esloveno, que algún día regresará a España para ganar una de las pocas carreras que se le resisten (también la Itzulia), de la búsqueda de otros alicientes para el danés, como el Giro de Italia que aún no conoce, y del desgaste físico y mental que acumulan ambos ciclistas en este último lustro, tan mágico como agotador. La mujer del escalador del Visma hace tiempo que reclama que pase más tiempo en casa y menos en los hoteles, entrenando en altura. Pero el conjunto neerlandés anuncia su potente roster con declaraciones de su líder y lo primero que destaca es eso. «Después del Tour, descansé un poco y en las últimas semanas, he estado en una concentración individual, con el apoyo del equipo in situ».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Boyé se despide para ir al Alavés y los rojiblancos podrán inscribir
  2. 2 Investigan si una negligencia estuvo en el origen del fuego de Benamaurel
  3. 3

    Granaita estrena nuevas tiendas y se modernizará con una plaza central
  4. 4

    El futuro parque de las Familias empieza a cobrar forma
  5. 5 El restaurante que ofrece «un jardín oculto para desconectar» a un paso de Granada
  6. 6 El pueblo de Granada famoso por sus higos y brevas tempranas desde la época romana
  7. 7 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  8. 8

    «En dos minutos, el fuego me había rodeado»
  9. 9

    Frustran un robo de cobre en las vías del AVE en Pinos Puente
  10. 10

    El Covirán pone el broche a su plantilla con el tirador ex NBA Matt Thomas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La ley del más fuerte avala a Vingegaard, el gran favorito para ganar la Vuelta

La ley del más fuerte avala a Vingegaard, el gran favorito para ganar la Vuelta