Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Protestas durante la crono de este jueves en Valladolid. Norte de Castilla

Rechazada la denuncia por las protestas propalestinas de La Vuelta

El juez Pedraz resuelve que la Audiencia Nacional carece de competencia para investigar los hechos descritos por el colectivo proisraelí ACOM

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:19

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha inadmitido por falta de competencia la denuncia presentada por la Asociación para la Concordia en Oriente Medio (ACOM) contra Red Solidaria contra la Ocupación Palestina (RESCOP), el movimiento global BDS (Boicot Desinversiones y sanciones), los partidos EH Bildu, Sumar, e Izquierda Unida y contra el director técnico de la Vuelta, Kiko García, por delitos de odio, contra la seguridad vial, desórdenes públicos y lesiones por los incidentes ocurridos los días 27 de agosto y 3 de septiembre en las respectivas etapas de la Vuelta Ciclista a España.

En un auto, Pedraz explica que, salvo en los casos en los que desde un principio se deriven claros indicios de la comisión de un delito de los que la ley atribuye su conocimiento a la Audiencia Nacional, se deben seguir las reglas ordinarias en materia competencial.

«Pues bien, sentado lo anterior procede inadmitir a trámite la denuncia interpuesta por cuanto los hechos a que se refiere no pueden constituir un delito de los atribuidos a la competencia de la Audiencia Nacional puesto que ninguno de los mismos están previstos dentro de sus competencias», tal y como establece el artículo 65.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  2. 2 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Santa Fe sentido en varios municipios de la provincia
  3. 3

    El secuestrador de Prado Negro disparó a su víctima con una pistola y tenía licencia de armas
  4. 4 El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana
  5. 5

    «El vecino ejemplar ha pagado el pato con un delincuente»
  6. 6

    El mal estado de una tubería en Emperatriz Eugenia genera una columna de agua de varios metros
  7. 7

    El crimen de Prado Negro, hora a hora: un disparo, un secuestro y una madrugada de tensión
  8. 8

    «Le ha dicho a su hija que su padre está donde debe, pero que a su madre la tiene bien cuidada»
  9. 9

    El Rubin Kazán negocia sin éxito para fichar a Martin Hongla
  10. 10

    El Granada mantiene abierto el contacto con el Rubin Kazán por Hongla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Rechazada la denuncia por las protestas propalestinas de La Vuelta

Rechazada la denuncia por las protestas propalestinas de La Vuelta