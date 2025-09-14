Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un grupo de manifestantes, en la Gran Vía.

Ver 10 fotos
Un grupo de manifestantes, en la Gran Vía. Efe

Israel reprocha a Sánchez que «animara» a los manifestantes y la «vergüenza» de la cancelación de La Vuelta

El jefe de la diplomacia israelí ha argumentado que «la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista

C. P. S.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:36

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «animara» a los manifestantes propalestinos antes de la cancelación de la última etapa de La Vuelta Ciclista, que considera una «vergüenza» para España.

«Hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel. Hoy, animó a los manifestantes a salir a la calle», ha publicado Saar en su cuenta en la red social X.

El jefe de la diplomacia israelí ha argumentado que «la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista». «Se ha cancelado el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España. Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!», ha concluido.

Noticias relacionadas

Los activistas contra Israel logran que La Vuelta se cancele a su paso por Madrid y no haya podio final

Los activistas contra Israel logran que La Vuelta se cancele a su paso por Madrid y no haya podio final

Los activistas contra Israel logran que La Vuelta se cancele a su paso por Madrid y no haya podio final

Los activistas contra Israel logran que La Vuelta se cancele a su paso por Madrid y no haya podio final

Sin ceremonia de podio el día que un ciclista del Israel iba a recoger el maillot de mejor joven

Sin ceremonia de podio el día que un ciclista del Israel iba a recoger el maillot de mejor joven

La última etapa de La Vuelta, que terminaba en Madrid, ha sido cancelada después de que manifestantes propalestinos irrumpieran en el recorrido para protestar por la presencia del equipo Israel-Premier Tech y denunciar la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un conductor tras salirse de la vía e impactar con unas rocas en la A-44 a la altura de Iznalloz
  2. 2 Una pelea deja un herido grave en las fiestas de Ogíjares
  3. 3

    Los técnicos ya advertían hace 25 años de la necesidad de reforzar la autovía en Rules
  4. 4

    La vida olvidada en los dos pueblos más pequeños de Granada
  5. 5

    Fallece Mesa, exfutbolista del Granada CF
  6. 6 El bar más antiguo de un pueblo de Granada que lleva el nombre de un histórico Papa
  7. 7

    La noche sin dormir del padre de María Pérez: «Trabajo de lo que sea»
  8. 8

    El Gobierno deja a 1.250 pisos turísticos de Granada sin permisos y obliga a retirar sus anuncios
  9. 9

    Un crimen de la Mocro Mafia en Granada al que le falta el autor intelectual
  10. 10

    Zaidín 43: Esto fue todo amigos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Israel reprocha a Sánchez que «animara» a los manifestantes y la «vergüenza» de la cancelación de La Vuelta