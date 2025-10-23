El Tour'26 que saldrá de Barcelona tendrá una doble llegada en L'Alpe d'Huez y muy poca crono

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Tour de 2026 tendrá mucha montaña, poca crono y un recorrido ideal para que Tadej Pogacar entre en la historia de la carrera si ... logra conquistar su quinta victoria e igualar a Anquetil, Merckx, Hinault e Induráin. Con una Grand Depart que el alcalde de Barcelona Jaume Collboni ha prometido que será «espectacular», la ronda gala ha presentado un recorrido que toca todas las zonas montañosas de Francia, pasa por algunas de las cimas más legendarias, estrena otras que prometen espectáculo y coloca al L'Alpe d'Huez como gran protagonista para resolver la carrera. En 2026 se cumplen 40 años de aquel momento para el recuerdo en el que Bernard Hinault y Greg Lemond entraban de la mano y que simbolizaba el traspaso de poderes entre el ciclista que había ganado cinco ediciones y el americano que entraba en los libros de historia del Tour. Y después de unos años de ausencia, la cima alpina más mediática regresa a lo grande, con las dos llegadas anteriores a la de París. La primera, con un recorrido más modesto y la subida tradicional de sus 21 curvas. La segunda, un etapón alpino de 5.600 metros de desnivel acumulado, el paso por la Croix de Fer, Telegraphe y Galibier y llegada tras ascensión previa del Col de Sarennes, la otra vertiente de L'Alpe.

