Tour de Francia «El primer líder es Thomas», insiste Bernal antes de los Alpes Geraint Thomas (i) y Egan Bernal (d), en conferencia de prensa. / Reuters A pesar de haber cedido tiempo, el campeón de la pasada edición es segundo en la general, a 1:35 de Alaphilippe, y el colombiano, cuarto, el mejor joven, a 2:02 PABLO MELIÁN Nimes Lunes, 22 julio 2019, 17:25

«El primer líder es Geraint (Thomas). Vamos con todo por él», insistió el colombiano Egan Bernal, la otra baza por la general del Tour del Ineos, este lunes en Nimes en la segunda jornada de descanso, al inicio de una semana definitiva que incluye tres días en los Alpes. «Creo que es fácil cuando hay buena comunicación en el equipo. Cuando se ha quedado atrás me ha dicho que siguiera. Es muy honesto», dijo Bernal sobre lo ocurrido sábado y domingo en las dos últimas etapas pirenaicas, cuando tuvo permiso para continuar en solitario a pesar de que Thomas no podía continuar con los mejores.

A pesar de haber cedido tiempo, el galés, ganador del Tour en 2018, es segundo a 1:35 del líder Julian Alaphilippe, mientras que Bernal, mejor joven, es cuarto a 2:02. «Es bueno para nosotros si yo estoy adelante; otros corredores pueden dudar porque hay uno del Ineos adelante y no lo quieren llevar hasta la meta», explicó sobre el juego que da contar con dos líderes bien situados.

El equipo Ineos, antiguo Sky, acostumbraba a dominar el Tour con mano de hierro, logrando seis triunfos en los últimos siete años -Bradley Wiggins y Thomas, en una ocasión; Chris Froome en cuatro-, pero se muestra más débil en la presente edición, incapaz de controlar la carrera en la montaña. «Pienso que he gestionado la carrera bien. Tuve un día malo, no me sentía bien en la última subida del domingo, pero tampoco fue muy malo. Ahora espero que los Alpes me traten mucho mejor», dijo Thomas, de 33 años.

«Me encantan los Alpes, crecí en altitud. Hemos tenido dos semanas duras de carrera, pero estoy muy contento por mis resultados», añadió Bernal. «Nos mantenemos juntos. Tengo confianza en él», dedicó Thomas al joven colombiano.

Alaphilippe y el efecto dominó

Junto a las estrellas del Ineos compareció ante los medios su jefe Dave Brailsford, que señaló a Alaphilippe como el hombre que cambió la manera de correr en este Tour. «Ganó tiempo con estilo, cambió la manera en la que los equipos tienen que correr. Ha creado un efecto dominó. Es un rompecabezas para todos los equipos. Deben intentar desbancarlo pero también ocuparse de los favoritos en la general. Esto ha hecho que la carrera sea completamente diferente», señaló.

«¿Quién podía predecir que saldría de amarillo de los Pirineos? Si gana el Tour será uno de los más grandes corredores de todos los tiempos», añadió. Sobre la relativa debilidad de su equipo, Brailsford recordó la baja del gran jefe, Chris Froome, gravemente lesionado a mediados de junio. «Está claro que ha tenido un impacto en nuestro equipo, aunque no ganara el año pasado. Tenemos que superar esta situación minuto a minuto, hay que ser oportunista», añadió.

Finalmente, Thomas, que recordó haber hecho «una buena preparación en altitud en Tenerife», recordó que hay «más de una manera de ganar el Tour». «Egan es quinto y yo segundo. No somos líderes, pero estamos en una posición fuerte», añadió. Tras la conferencia de prensa el equipo Ineos salió a rodar, en una mañana de impresionante calor, con el termómetro tocando los 40 grados en Nimes.