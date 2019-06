Dumoulin no estará en el Tour de Francia El ciclista neerlandés fue operado el pasado lunes por las molestias que sufría en su rodilla izquierda desde la caída que sufrió en la pasada edición del Giro de Italia COLPISA Madrid Jueves, 20 junio 2019, 18:49

Tom Dumoulin no estará en la próxima edición del Tour de Francia. El ciclista neerlandés, que se perfilaba como uno de los grandes candidatos a la victoria en la general, no podrá llegar en plenas condiciones físicas a la cita francesa por sus problemas en la rodilla izquierda, después de ser operado el pasado lunes para retirarle un resto de grava que le estaba causando dolores desde la caída que sufrió en la cuarta etapa del último Giro de Italia.

«En el último mes ha sido muy difícil recuperarme de la rodilla debido a los numerosos contratiempos. Después de lo que sucedió en el Giro, tenía muchas ganas de ir al Tour, pero esta semana me di cuenta de que no es realista llegar a tiempo a mi mejor nivel. Hice todo lo posible para disputar el Tour, pero realmente tengo que escuchar a mi cuerpo y liberarme de un objetivo poco realista», señaló Dumoulin a través de un comunicado.

Dumoulin no es el primer gran nombre que se cae de la lista de participantes en el Tour. Anteriormente, el cuatro veces ganador de la ronda gala Chris Froome, quien recientemente sufrió una dura caída en una sesión de reconocimiento del terreno en la Dauphiné, también anunció que no podría disputar la ronda gala. Por otra parte, su compañero en el Sky y vigente ganador del Tour, Geraint Thomas, también se llevó un buen susto con su caída en la Vuelta a Suiza. El galés sufrió lesiones menores en el hombro y el ojo derechos. Abandonó y fue trasladado al hospital, pero tras las pruebas médicas su equipo señaló que no estaba en duda su participación en el Tour.

Dumoulin, de 28 años, ya ganó una gran ronda por etapas, el Giro de 2017. Participó en cinco ocasiones en el Tour de Francia, donde ha ganado tres etapas, dos de ellas en contrarreloj, y donde el segundo puesto del año pasado fue su mejor resultado.

«Tom lo ha intentado todo para estar recuperado a tiempo para el Tour, pero no ha sido posible», lamentó Anko Boelens, médico del equipo Sunweb. «Teníamos confianza en el proceso de descanso, de recuperación y de regreso progresivo a la competición, pero como en toda recuperación se han producido contratiempos», explicó. «La única decisión buena es dar a Tom el tiempo que necesita para recuperar su forma física completamente», añadió.

Sin su habitual jefe de filas, el equipo alemán tendrá como gran nombre en el Tour al australiano Michael Matthews, ganador de la clasificación por puntos de la carrera en 2017.