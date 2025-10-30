Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luis Zubero Luis Ángel Gómez

Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico equipo KAS que tanto asustaba a Eddy Merckx

Natural de Zeberio, fue corredor profesional desde 1968 hasta 1976 y ha estado durante décadas al frente de una tienda de bicicletas en el centro de Bilbao que es una referencia

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:20

El ciclismo vasco ha perdido a uno de sus referentes e impulsores. Luis Zubero (Zeberio, 77 años) ha fallecido este jueves. Fue corredor del mítico ... equipo KAS que tanto hizo sufrir al mejor ciclista de la historia, Merckx. «Eddy nos tenía miedo», contó en una entrevista en EL CORREO. Acabó segundo el Tour de Porvenir y fue profesional entre 1968 y 1976. Luego, con su mujer primero y con sus hijos ahora, ha estado al frente de la tienda de bicicletas que lleva su nombre y en cuyo escaparate miles de aficionados han pegado la nariz para ver el mejor catálogo de este deporte. Zubero ha sido guía y consejero de todos los que durante décadas han pasado por su establecimiento. En su palmarés hay unas cuantas victorias y un pelotón infinito de amigos a los siempre echó una mano. Y con los que compartió inolvidables charlas sobre ciclismo.

