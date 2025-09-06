Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El corredor granadino David Valero. Ideal

David Valero roza el podio mundialista

El bastetano queda cuarto en el maratón del Mundial que se disputa en Suiza

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:49

El veterano corredor granadino David Valero es incombustible. Se quedó a las puertas de la medalla una vez más con una meritoria cuarta plaza en ... un gran evento internacional, la prueba de maratón del Mundial de MTB. El ciclista de Baza realizó un gran papel en la primera de las dos citas particulares mundialistas. El domingo 14 de septiembre intentará lograr otra presea que añadir a su impecable palmarés como principal baza de la selección española en el cross country.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

