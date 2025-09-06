David Valero roza el podio mundialista

El veterano corredor granadino David Valero es incombustible. Se quedó a las puertas de la medalla una vez más con una meritoria cuarta plaza en ... un gran evento internacional, la prueba de maratón del Mundial de MTB. El ciclista de Baza realizó un gran papel en la primera de las dos citas particulares mundialistas. El domingo 14 de septiembre intentará lograr otra presea que añadir a su impecable palmarés como principal baza de la selección española en el cross country.

Keegan Swenson y Kate Courtney se proclaman campeones del mundo de maratón en los Alpes suizos. Los estadounidenses se impusieron tras una dura jornada marcada por la altitud, el desnivel acumulado y la igualdad en cabeza. España tuvo un marcado protagonismo, ya no solo por la gran actuación de David Valero, sino también porque su compatriota Natalia Fischer termino en idéntica posición, cuarta, en la carrera femenina.

El Campeonato del Mundo de XCM 2025 se celebró en el impresionante trazado que une Verbier y Grimentz, en el cantón del Valais (Suiza). El recorrido, de 125 kilómetros y casi 5.000 metros de desnivel positivo, es el mismo que se emplea en el icónico Grand Raid BCVS. Un auténtico desafío alpino con pasos legendarios como La Croix-de-Cœur o el temido Pas de Lona, que alcanza los 2.787 metros de altitud.

En la prueba masculina se vivió una intensa batalla desde el primer kilómetro. Un nutrido grupo de favoritos, prácticamente todo el Top 20, rodó en el mismo minuto durante más de la mitad de la carrera, manteniendo un ritmo altísimo y sin permitir que nadie se escapara con claridad.

David Valero fue uno de los grandes protagonistas del día, pasó en primera posición el primer punto de control en Nendaz y se mantuvo siempre entre los primeros, hasta que Swenson hizo el cambio de ritmo definitivo. Valero cruzó finalmente la meta en cuarta posición, a poco más de tres minutos del vencedor.

El triunfo fue para el ciclista estadounidense Keegan Swenson, que se impuso con un tiempo de 5:27:48, seguido por el italiano Samuele Porro y el colombiano Héctor Leonardo Páez León.

El también español Pablo Rodríguez completó una sólida carrera y finalizó en el puesto 28, mientras que Luis Francisco Pérez lo hizo en el puesto 44.