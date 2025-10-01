Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Incidentes durante la pasada Vuelta a España. Ep

Antiviolencia propone multas de hasta 5.000 euros a 38 personas por altercados en La Vuelta

Los incidentes acaecieron sobre todo en las cuatro últimas etapas de la ronda española, según ha informado el Ministerio del Interior

C. P. S.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:36

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado este miércoles proponer sanciones a 38 personas por los incidentes acaecidos durante las manifestaciones en las últimas cuatro etapas de la pasada Vuelta Ciclista a España que discurrieron en las comunidades de Castilla y León y de Madrid.

Según indicó el Ministerio del Interior en nota de prensa, las propuestas emitidas por la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional contemplan multas de 1.500 a 5.000 euros por episodios registrados en estas cuatro últimas etapas de la competición ciclista, cuyo final en la capital fue suspendido.

Los expedientes corresponden a infracciones calificadas como leves o graves y se tramitan a través de la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, y se añaden, además, prohibiciones de acceso a recintos deportivos por un periodo de hasta un año.

Según fuentes de Interior, las sanciones se focalizan sobre todo en los activistas propalestinos identificados durante los incidentes acaecidos con motivo de las protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la pasada edición de la ronda española.

Por otra parte, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte convino proponer para multa a dos asistentes a la 180ª Edición de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Según los expedientes, uno de los ciudadanos se enfrentó a la seguridad cuando pretendía acceder a la zona de 'boxes' con un menor de edad y se solicita una multa de 5.000 euros y la prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de doce meses, mientras que el otro implicado, se encaró a los agentes presentando rasgos de embriaguez y se le propone una sanción de 3.001 euros y la prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de seis meses.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  2. 2

    Una vecina de Granada cobra durante nueve años la pensión de una fallecida
  3. 3 ¿Mi coche debe llevar la etiqueta puesta en Granada?
  4. 4 Un avión de Gran Canaria a Granada regresa al aeropuerto tras escaparse un perro en la bodega
  5. 5 El mítico restaurante de la Alpujarra granadino que cumple 55 años y que conoció Penélope Cruz
  6. 6 La primera jornada de la zona de bajas emisiones transcurre sin incidentes ni retenciones importantes
  7. 7

    Así serán las sanciones en Granada en los primeros días de la zona de bajas emisiones
  8. 8

    El puerto deportivo de Motril afronta el trámite clave para iniciar las obras en 2026
  9. 9

    Loja vuelve a vivir una pelea en plena calle
  10. 10 Identifican en Granada los vegetales que ayudan a combatir la disfunción eréctil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Antiviolencia propone multas de hasta 5.000 euros a 38 personas por altercados en La Vuelta

Antiviolencia propone multas de hasta 5.000 euros a 38 personas por altercados en La Vuelta