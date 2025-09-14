La vuelta del Gran Premio reúne a 722 corredores en Salar

José Ignacio Cejudo Granada Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:00 Comenta Compartir

La vuelta del Gran Premio de Fondo de la Diputación de Granada más de dos meses después por el verano reunió a 722 corredores populares en la XIV edición de la prueba de la villa romana de Salar. Esteban Milena (Trotasierra) y Cielo Vivar (Maracena) se proclamaron como los ganadores absolutos con marcas de 32 minutos y 12 segundos y 38 minutos y 50 segundos respectivamente.

Esteban Milena se las vio con Francisco Javier Fernández Machado (Agustinos), a quien superó por diez segundos finalmente. Completó el podio Manuel Santiago (Maracena), seis segundos por encima de los 33 minutos. A Cielo Vivar, por su parte, le siguieron Noelia Reyes y Alba Vaquero con marcas de 39:22 y 40:08 respectivamente.

El Gran Premio de Fondo volverá a reunir a los aficionados a las carreras populares de Granada el próximo domingo. Será el turno de la XXXIX edición de la media maratón del Melocotón en Guadix, con salida a las 10.00 horas desde la Plaza de la Constitución. Siete días después, y aún en septiembre, tocará en Almuñécar.