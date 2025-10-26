Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los corredores atraviesan la Plaza de España en Santa Fe. José Miguel Baldomero
Carreras populares

Mil corredores clausuran un año más del Gran Premio de Fondo en Santa Fe

El maratoniano internacional Houssame Benabbou y Carolina Huertas ganan la XIX prueba de La Hispanidad

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 26 de octubre 2025, 14:16

Comenta

Mil corredores clausuraron en Santa Fe una nueva edición del Gran Premio de Fondo de la Diputación de Granada. El maratoniano internacional Houssame Benabbou y ... Carolina Huertas ganaron la XIX prueba de La Hispanidad con marcas de 30 minutos y 38 segundos y 36 minutos y 56 segundos respectivamente. Benabbou, invitado de honor por primera vez en una cita del calendario popular de la provincia tras afincarse en Granada hace dos años, fue la principal atracción tras superar una rotura de rótula en un accidente de tráfico mientras recupera sensaciones para reencontrarse con el atleta campeón nacional de medio maratón -como el más joven de la historia- o de Europa en 50 kilómetros en ruta.

