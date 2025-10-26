Mil corredores clausuran un año más del Gran Premio de Fondo en Santa Fe

Mil corredores clausuraron en Santa Fe una nueva edición del Gran Premio de Fondo de la Diputación de Granada. El maratoniano internacional Houssame Benabbou y ... Carolina Huertas ganaron la XIX prueba de La Hispanidad con marcas de 30 minutos y 38 segundos y 36 minutos y 56 segundos respectivamente. Benabbou, invitado de honor por primera vez en una cita del calendario popular de la provincia tras afincarse en Granada hace dos años, fue la principal atracción tras superar una rotura de rótula en un accidente de tráfico mientras recupera sensaciones para reencontrarse con el atleta campeón nacional de medio maratón -como el más joven de la historia- o de Europa en 50 kilómetros en ruta.

La fina lluvia con la que amaneció Santa Fe apenas mojó a los corredores durante el calentamiento y la salida, despejándose el cielo luego para que recorrieran la localidad. Benabbou se impuso con casi dos minutos de ventaja sobre Francisco Javier Fernández Machado (Agustinos), a quien siguieron Germán Maldonado (Nerja), Esteban Milena (Trotasierra) y Manuel Santiago (Maracena) por debajo de los 34 minutos.

Milena no pudo cerrar el circuito con una nueva victoria tras ganarlo por primera vez en su vida, algo que sí logró Carolina Huertas entre las mujeres. La corredora del Trotasierra sacó cerca de dos minutos también a su más inmediata perseguidora, Noelia Reyes, seguida esta por Cielo Vivar e Inmaculada Toledo en representación del Maracena y por Anabel Martínez (Runrundata).