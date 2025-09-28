Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Salida multitudinaria de la XXXVI prueba de fondo de Almuñécar. Gran Premio de Fondo
Gran Premio de Fondo

925 corredores disfrutan del Trópico de Europa en Almuñécar

Esteban Milena y Hajar El Haddioui se proclaman ganadores de esta nueva prueba del circuito provincial

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:54

925 corredores disfrutaron del Trópico de Europa que da nombre a la prueba del Gran Premio de Fondo de la Diputación de Granada en Almuñécar, cuyos 10 kilómetros celebraron su XXXVI edición. Esteban Milena (Trotasierra) y Hajar El Haddioui se proclaman ganadores de esta nueva prueba del circuito provincial.

Milena registró una marca de 31 minutos y 33 segundos como el único atleta capaz de bajar de los 32 minutos, algo que no consiguieron ni Francisco Javier Fernández Machado (Agustinos) ni José Alberto Morata (Guadix), segundo y tercero respectivamente con 14 y 56 segundos sobre esa frontera simbólica. Ya por encima de los 33 minutos les siguieron Jorge Palomares (Trotasierra) y Jordan Noel López (Zendra).

También fue El Haddioui la única mujer capaz de bajar en su caso de los 38 minutos, con un registro de 37:15, seguida por Carolina Huertas (Trotasierra), Cielo Vivar (Maracena) y Noelia Reyes con 25, 27 y 54 segundos por encima de ese listón. Cerró el podio, quinta, Inmaculada Toledo (Maracena) con 40:13.

El Gran Premio de Fondo de la Diputación se tomará dos fines de semana consecutivos de respiro ahora para volver ya el 19 de octubre con la XLI Media Maratón Ciudad de Motril, una de las novedades de esta edición del circuito. Será la penúltima cita antes de la habitual clausura en Santa Fe con la XIX prueba de fondo de La Hispanidad al domingo siguiente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un trabajador de 59 años en una fábrica de ladrillos del Suspiro del Moro
  2. 2 Horario y recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias
  3. 3 Las probabilidades de lluvia en la procesión de la Virgen de las Angustias
  4. 4

    Nuevo derrumbe en el cerro de Beas de Guadix: «Ha sido como un terremoto»
  5. 5 Las esponjas jabonosas que van de Pinos Puente a los Mercadona de toda España
  6. 6 El pueblo de Granada que mantiene en pie la orujera de principios de siglo pasado
  7. 7

    La empresa Sierra DC anuncia la construcción del mayor centro de datos de España en la Citai
  8. 8 Las campanas retumban en toda Granada
  9. 9 Mercadona compra 190 millones anuales a empresas proveedoras granadinas
  10. 10

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 925 corredores disfrutan del Trópico de Europa en Almuñécar

925 corredores disfrutan del Trópico de Europa en Almuñécar