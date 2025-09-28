925 corredores disfrutan del Trópico de Europa en Almuñécar

José Ignacio Cejudo Granada Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:54 Comenta Compartir

925 corredores disfrutaron del Trópico de Europa que da nombre a la prueba del Gran Premio de Fondo de la Diputación de Granada en Almuñécar, cuyos 10 kilómetros celebraron su XXXVI edición. Esteban Milena (Trotasierra) y Hajar El Haddioui se proclaman ganadores de esta nueva prueba del circuito provincial.

Milena registró una marca de 31 minutos y 33 segundos como el único atleta capaz de bajar de los 32 minutos, algo que no consiguieron ni Francisco Javier Fernández Machado (Agustinos) ni José Alberto Morata (Guadix), segundo y tercero respectivamente con 14 y 56 segundos sobre esa frontera simbólica. Ya por encima de los 33 minutos les siguieron Jorge Palomares (Trotasierra) y Jordan Noel López (Zendra).

También fue El Haddioui la única mujer capaz de bajar en su caso de los 38 minutos, con un registro de 37:15, seguida por Carolina Huertas (Trotasierra), Cielo Vivar (Maracena) y Noelia Reyes con 25, 27 y 54 segundos por encima de ese listón. Cerró el podio, quinta, Inmaculada Toledo (Maracena) con 40:13.

El Gran Premio de Fondo de la Diputación se tomará dos fines de semana consecutivos de respiro ahora para volver ya el 19 de octubre con la XLI Media Maratón Ciudad de Motril, una de las novedades de esta edición del circuito. Será la penúltima cita antes de la habitual clausura en Santa Fe con la XIX prueba de fondo de La Hispanidad al domingo siguiente.