1.512 corredores participan en la Media Maratón de Motril

Más de 1.500 corredores –1.512 en concreto– participaron en la XLI Media Maratón 'Ciudad de Motril' en su vuelta a lo grande al ... Gran Premio de Fondo de la Diputación de Granada diez años después. 972 de ellos participaron en la prueba de 21,097 kilómetros y 540, en la de diez. Youness Belyamna y Nouhalia El Gazouir ganaron la carrera 'reina' con tan buenas marcas como apuntaban los mejores pronósticos, durante una mañana excelente desde la salida en la avenida Norman Bethune y hasta la meta en el edificio de la Autoridad Portuaria.

La prueba más carismática del deporte motrileño, con permiso de la travesía a nado del Puerto, batió y por mucho los registros de participación de sus cuatro últimas ediciones fuera del amparo del circuito provincial tras las cifras de 467 corredores el año pasado, 396 en 2023, 337 en 2022 y 342 en 2021. También ocurrió en la distancia corta, duplicándose los 269 del último precedente.

Youness Belyamna (Segura Almería) y Nouhalia El Gazouir (Virgen de Belén) ganaron con marcas de 1:07:44 y 1:17:51, respectivamente. Al campeón le siguieron Alberto González (Gqtraining) con 1:08:58 y Esteban Milena (Trotasierra) con 1:10:24; y a la campeona, la motrileña Noelia Valenzuela (Unicaja) con 1:20:42 y Carolina Huertas (Trotasierra) con 1:23:57. El primer atleta en local en llegar a meta, como sexto de la general absoluta, fue Jorge Palomares (Trotasierra) con un registro de 1:15:04, seguido por José Molina con 1:19:07. En la carrera de diez kilómetros ganaron Antonio Sánchez (34:26) y Vanesa Rubio (43:01).

Ya en la recta final del XXXVIII Gran Premio de Fondo de la Diputación de Granada, 'Universo Lorca', tan solo resta por celebrarse la prueba de Santa Fe con la XIX edición de la prueba de 'La Hispanidad' el domingo que viene, con salida a las 11.00 horas desde el polideportivo municipal.