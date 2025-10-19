Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un instante de la Media Maratón con el mar de Motril al fondo. J. A. S.

Gran Premio de Fondo

1.512 corredores participan en la Media Maratón de Motril

Youness Belyamna y Nouhalia El Gazouir ganan con tan buenas marcas como apuntaban los mejores pronósticos

José A. Salvador

Motril

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:23

Comenta

Más de 1.500 corredores –1.512 en concreto– participaron en la XLI Media Maratón 'Ciudad de Motril' en su vuelta a lo grande al ... Gran Premio de Fondo de la Diputación de Granada diez años después. 972 de ellos participaron en la prueba de 21,097 kilómetros y 540, en la de diez. Youness Belyamna y Nouhalia El Gazouir ganaron la carrera 'reina' con tan buenas marcas como apuntaban los mejores pronósticos, durante una mañana excelente desde la salida en la avenida Norman Bethune y hasta la meta en el edificio de la Autoridad Portuaria.

