Xavi pascual, en una imagen de archivo EP
Baloncesto

Xavi Pascual vuelve al banquillo del Barça nueve años después

En su primera etapa conquistó la Euroliga de 2010, además de cuatro Ligas ACB, tres Copas del Rey y cuatro Supercopas

Javier Varela

Javier Varela

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:50

El Barcelona ha apostado por un viejo conocido para intentar salir de la crisis. Xavi Pascual, el entrenador que llevó al club azulgrana a lo ... más alto del baloncesto europeo hace más de una década, regresa al banquillo del equipo catalán nueve años después de su marcha. El técnico de Gavà toma las riendas del equipo tras la destitución de Joan Peñarroya.

