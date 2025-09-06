Roberto Carballés, repescado para la Copa Davis

El granadino Roberto Carballés, que no figuraba en la lista inicial de España para la eliminatoria de los días 13 y 14 de septiembre contra ... Dinamarca en Puente Romano, será repescado por el capitán español David Ferrer, de cara a una confrontación decisiva para clasificarse para las finales del torneo considerado como campeonato del mundo de tenis.

En la relación inicial de jugadores estaban convocados Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez y el veterano doblista Marcel Granollers.

Carballés ya participó en la anterior ronda con la selección frente a Suiza a principio de 2025. El granadino sumó el segundo punto del 3/1 y venció a Jerome Kym por un doble 6/4, por lo que disfrutó del triunfo como número dos junto a Pedro Martínez, que jugó el dobles con Jaume Munar. El conjunto lo completó el joven Martín Landaluce.

Esta nueva cita enfrentará al equipo español contra el danés en la segunda ronda de clasificación, que decidirá quién accede a la fase final. La gran final de la Copa Davis se celebrará del 18 al 23 de noviembre de 2025 en el Super Tennis Arena de Bolonia, Italia, donde competirán los ocho mejores equipos nacionales del mundo por el título.

España se impuso 3-1 a Suiza en la primera ronda, mientras que Dinamarca logró una remontada ante Serbia. A lo largo de la historia de la Copa Davis, España y Dinamarca se han enfrentado seis veces, con un balance favorable para España de 3 victorias a 2. España ha ganado la Copa Davis en seis ocasiones, la última en 2019, mientras que Dinamarca sigue buscando su primer título. Actualmente, España ocupa el puesto número 7 del ranking mundial y Dinamarca el 18, lo que posiciona a España como favorita.

El equipo danés cuenta con el jugador mejor clasificado: Holger Rune, número 8 del mundo en individuales, y que ha llegado a ser número cuatro de la ATP. Completan el equipo danés Johannes Ingildsen (n.º 128 en dobles) y Elmer Moeller (n.º 102 en individuales y 1.405 en dobles).