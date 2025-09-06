Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El granadino Roberto Carballés. Ideal
Tenis

Roberto Carballés, repescado para la Copa Davis

El granadino formará parte del equipo español que busque la final contra Dinamarca en Marbella

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:11

El granadino Roberto Carballés, que no figuraba en la lista inicial de España para la eliminatoria de los días 13 y 14 de septiembre contra ... Dinamarca en Puente Romano, será repescado por el capitán español David Ferrer, de cara a una confrontación decisiva para clasificarse para las finales del torneo considerado como campeonato del mundo de tenis.

